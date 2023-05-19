珍惜生命｜57歲漢受中風後遺症困擾 向家人發短訊後服藥跳汀九橋亡

不久後，職員於離行政大樓600米處的汀九橋上發現他，身處欄杆外的危險位置，職員好言安慰，惜不久他從背囊中取出一包藥丸吞下後縱身躍下身亡。青朗公路職員於是再次報警指他已墮海。

一名57歲姓劉男子服藥跳橋雙料自殺！懷疑他近年受中風導致的後遺症困擾，向家人發道別短訊後輕生。昨晚（18日）約7時半，該名男子於汀九橋往屯門方向近橋頭位置行走，有青朗公路職員透過閉路電視發現他由行政大樓行去汀九橋方向，擔心他的安全，於是報警並通知職員上前查看。

警相信男子跳橋前曾服藥

警方和救援人員接報後趕至現場，在橋面只發現事主的一個背囊，內未有檢獲遺書，但發現一個約兩周前處方、寫有「止麻痺藥」的藥袋，還有一些藥丸散落一地，懷疑男子跳橋前曾服藥。其後在橋下海面發現相信是事主的人形物體。水警到場將他救起，惟他已陷入昏迷，被送往青衣碼頭後，由救護車送仁濟醫院搶救，惟終告不治，死因有待驗屍後確定。警方正調查事主輕生原因，並翻查閉路電視了解他在何處下車步行至事發位置。

曾向家人發短訊稱不開心

據了解，該名男子曾任的士司機，早年中風後經常感腳部麻痺，沒再工作，生活大受影響。消息指，較早之前，他曾向家人發短訊稱不開心外出，其後懷疑步行到汀九橋橋頭。家人感擔心，曾以GPS定位系統尋人，曾透過定位系統發現他出現於汀九橋附近。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk