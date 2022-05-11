珍貴文物｜香港故宮年中開幕料收費 開幕展親歷宮廷生活

位於西九文化區的香港故宮文化博物館，預計今年中開幕，暑假開放予公眾參觀，確實開幕日子視乎展品和內部裝修進度；900多件由北京故宮博物院借出的文物將分批展出，開幕展包括展示「紫禁一日：清代宮廷生活」，參觀者可走進「內廷」，透過文物、多媒體科技窺探帝后生活狀況，可以親歷「紫禁城再大，皇帝都係瞓張床」面貌。就入場費水平，西九管理局明言，鑑於財政壓力，香港故宮會收取入場費，具體參觀安排和入場費金額最快本月底公布。

香港故宮文化博物館(香港故宮)共7層，以紫禁城建築的主色調為基調，即以米金色為主，配以深紅及冷灰點綴，館內色調則以淡色和大地色為主，在主要地方例如博物館正門、每個展廳的入口則採用了紫禁城城牆的朱紅色點綴。中庭天花以現代手法演繹紫禁城屋頂琉璃瓦鋪設，遠看恍如竹簾，又像輕紗。二樓和三樓由大階梯連接，可作休憩或小型文藝表演及講座場地。

回應紫禁城建築特色之一的中軸線之概念，香港故宮在地面、2樓及4樓分別設計了3個面向不同方位(飽覽西九文化區、香港島的天際線和大嶼山)的中庭空間，參照紫禁城中軸空間平面遞進的布局，層層遞進貫穿整座大樓，引領訪客向上層參觀。

開幕9展覽 為期3個月至兩年

香港故宮共設9個展廳，分布在5個樓層，將分批展出由北京故宮博物院借出逾900件文物、本港文化機構借出的收藏，以及本港當代藝術家的回應作品，展期由3個月至2年不等。開幕時面積最大的展覽，除會展示故宮文物，亦會運用多媒體，包括播放幾近失傳的滿文曲目、以平板電腦寫書法等，讓參觀者進入御花園、御書房，步進寢區看龍床，潛入乾隆憶亡妻的夢境，體驗皇帝在宮廷一天的生活。

香港故宮館長吳志華形容，今次是北京故宮自1925年建館以來，規模最大的一次文物外借。為保障文物安全，展廳控制在攝氏約20度，正負2度；相對濕度維持約55%，正負5%。香港故宮亦向製造名畫「蒙娜麗莎」展櫃的意大利公司，特別訂製200多個專業藝術品展櫃，櫃內用作承托展品的棉布更在名牌Armani訂造。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀則表示，香港故宮面對財政壓力，包括保險費和借展費，故考慮收費。至於會否如M+般首年予公眾免費參觀，她指參觀安排和入場費金額，以至文物清單最快本月底公布，但無回應國家領導人會否到場揭幕。