現有社交措施再延兩周 2歲染疫童疑急性壞死性腦病危殆

本港新冠肺炎單日確診數字持續下跌，昨增5,594宗確診，重回8月中的水平。醫管局再錄得兒童重症個案，一名已打一劑新冠疫苗的兩歲男童前日快速測試呈陽性，入院檢測病毒量高兼有抽筋，電腦掃描顯示有腦水腫，懷疑屬急性壞死性腦病。他目前在兒童深切治療部留醫，情況危殆。另外，現行社交距離措施將延長多14日，生效至下月5日。

單日確診昨錄得5,594宗，包括135宗輸入個案，連續4日呈下跌趨勢，亦重回上月17日的水平。昨有2,506名病人在公立醫院留醫，56人情況危殆，包括一名兩歲男童。他上月30日打第一針，周日(18日)開始發燒，翌日出現咳嗽、有鼻水和高燒等病徵，同日快測呈陽性。他兩名未有確診的父母，隨即帶他到指定診所求醫，復再獲轉介到急症室跟進。

醫管局總行政經理關慧敏稱，男童入院時精神狀況不太理想、呼吸不暢順，入院後核酸檢測CT值18.1、即病毒量高，亦有抽筋，目前要用一些儀器和藥物維持維生指數。她續說，男童初步電腦掃描顯示有腦水腫，懷疑是急性壞死性腦病，目前情況危殆。男童現於聯合醫院兒童深切治療部留醫。當局並呈報多7宗死亡個案，年齡介乎43至92歲，其中43歲女死者本身長期臥床、需要別人照顧、有遺傳病，因院舍爆疫被送到亞洲國際博覽館檢疫。她之後確診，入院後情況惡化和併發肺部感染，最終離世。

學校昨呈報1,007宗師生陽性個案，有33間學校共36個班級需要暫停面授課一周。10間安老或殘疾院舍昨呈報12宗陽性個案，有55名院友需要檢疫。

張竹君：現處於「第五波反彈期」

政府專家顧問袁國勇和3名港大學者前日撰文，認為可把6月起計的疫情稱作「第六波」，衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應時，形容現時是「第五波反彈期」，又說疫情有回落跡象，「希望可以繼續落。」

袁國勇等學者又在文章中提到，為緩解公立醫院非新冠醫療服務的影響，建議毋須把所有確診者收入負壓病房，只需分隔已打針或無打針患者等。關慧敏回應稱，當局有聽取不同專家意見，但修改收症和運作流程要很多部門配合，會視乎實際內部運作再決定。

另外，政府宣布維持現行社交距離措施多14日，至下月5日為止。政府發言人解釋，疫情現進入平台期並開始呈下降趨勢，所以要把握疫情放緩的時刻，進一步穩控疫情。