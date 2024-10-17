現有體制擬執位 撐建新醫學院 加強基層醫療

政府在施政報告推出多項醫療體系改革措施，包括把衛生署、醫管局和基層醫療署重新定位，又推動基層醫療發展，把血脂檢查納入慢性疾病共同治理計劃、加強兒童牙科服務等。政府亦支持本地大學籌建第三間醫學院，將邀請有意開辦的大學提交建議。

慢病共治計劃將納血脂檢查

報告亦指出，明年會把血脂檢查納入慢性疾病共同治理計劃，連同現時的糖尿病和高血壓，即屆時計劃將涵蓋「三高」。消息稱，預計血脂檢查當中每100人會有13至14人需跟進，又表示現行計劃推行近11個月，已有4萬人接受篩查並找出1.6萬人需要跟進，形容四成結果反映計劃有效。政府同時會針對乳癌、肺癌和肝癌3種常見癌症，以風險為本逐步制訂篩查計劃。

公營牙科服務供不應求，政府會推出「社區牙科支援計劃」加強為弱勢社群的服務，並會在2026年接替同年屆滿的關愛基金牙科資助項目，明年也會推出為學前兒童提供的牙科檢查及預防性牙科服務。消息指，對象為0至6歲的兒童，其中0至3歲的服務會透過衛生署母嬰健康院提供，使他們從小養成健康口腔習慣，當局亦會派外展隊到幼稚園進行健康教育。政府亦會推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，鼓勵預防牙患。