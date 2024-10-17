現有體制擬執位 撐建新醫學院 加強基層醫療

政府在施政報告推出多項醫療體系改革措施，包括把衛生署、醫管局和基層醫療署重新定位，又推動基層醫療發展，把血脂檢查納入慢性疾病共同治理計劃、加強兒童牙科服務等。政府亦支持本地大學籌建第三間醫學院，將邀請有意開辦的大學提交建議。
特首李家超表示，將全面審視醫療體系和改善公營醫療服務，並會全方位推進基層醫療發展。施政報告提出，明年第四季完成制訂社區藥物名冊、2026年第四季起分階段推出社區藥房計劃，消息指醫務衛生局策略採購處會與醫院管理局集中採購藥物，冀有助壓低藥價。
慢病共治計劃將納血脂檢查
報告亦指出，明年會把血脂檢查納入慢性疾病共同治理計劃，連同現時的糖尿病和高血壓，即屆時計劃將涵蓋「三高」。消息稱，預計血脂檢查當中每100人會有13至14人需跟進，又表示現行計劃推行近11個月，已有4萬人接受篩查並找出1.6萬人需要跟進，形容四成結果反映計劃有效。政府同時會針對乳癌、肺癌和肝癌3種常見癌症，以風險為本逐步制訂篩查計劃。
公營牙科服務供不應求，政府會推出「社區牙科支援計劃」加強為弱勢社群的服務，並會在2026年接替同年屆滿的關愛基金牙科資助項目，明年也會推出為學前兒童提供的牙科檢查及預防性牙科服務。消息指，對象為0至6歲的兒童，其中0至3歲的服務會透過衛生署母嬰健康院提供，使他們從小養成健康口腔習慣，當局亦會派外展隊到幼稚園進行健康教育。政府亦會推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，鼓勵預防牙患。
李家超指出，政府會改革醫管局、衛生署和基層醫療署的職能和分工。消息指，衛生署的基層醫療和治療服務，將分別轉交基層醫療署和醫管局繼續提供，日後專注於健康教育和規管職能。牙科服務則要商討能否把複雜牙科手術團隊併入醫管局。私營醫療方面，政府正研究就收費透明度立法，擬明年諮詢業界。
牛潭尾留地建第三間醫學院
另外，政府支持本地大學籌建第三間醫學院，並會在牛潭尾預留土地，供發展新醫學院校舍和新綜合醫教研醫院，當局將成立工作小組邀請有意開辦的大學提交建議；現有兩間醫學院學額下學年亦會增加60個至共650個。