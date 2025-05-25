現金津貼試行計劃下月起暫停津貼　近九成受惠者指影響大　社協建議保留及恆常化項目

「現金津貼試行計劃」2021年起推行，向輪候公屋滿三年的合資格住戶每月發放1300至3900元津貼，並擬於下月底起暫停津貼。有組織指認為計劃是有用的德政，暫停津貼會對近九成受惠者的生活造成極大影響，建議保留及恆常化現金津貼項目，集中支援低收入或有住屋困難的基層住戶，持續舒緩貧困戶的住屋、經濟和生活困難，減輕精神壓力。
54歲的謝女士獨自撫養兩名子女，現居元州街一間200呎的劏房，6200元的月租已佔她近半的家庭收入。她表示，自一年多前成功申請現金津貼後，每月增2000多元收入，可用於補貼租金、伙食費、電費、小兒子的英文補習費等支出，生活有所改善，「開冷氣都可以開耐啲」。
從事飲食業的謝女士分享，多年工作使她膝蓋、手指等均出現勞損，故於本月中離職，計劃以現金津貼和大女兒的月薪應付生活開支，她則在休息一段時間後，才重返職場做兼職，幫補家計；唯離職不久後得悉下月底起暫停現金津貼，因擔心單靠女兒的收入未能支付所有生活支出、和小兒子在大學開學後的費用等，加上輪候公屋5年來仍未成功上樓，故立刻開始求職，但至今未能找到合適的兼職工作。謝女士盼政府能延長現金津貼至她獲派公屋為止。
為了解現金津貼試行計劃的領取情況及成效，香港社區組織協會本月間透過問卷調查330名非綜援受惠家庭及非公屋住戶。結果顯示，受惠者最常將津貼用於「住屋相關」(89%）、「伙食費」(51%)及「子女教育及活動費」(43.4%)；88.5%同意津貼刻可舒緩租金、水電、雜費引致的經濟及精神壓力，並有六成八人因津貼而搬遷至環境更理想的單位。
社區組織幹事張楚瑜指，香港經濟低迷、基層勞工收入下降，但政府連番縮減福利開支，如現金津貼、2500元學生津貼等，使八成九受惠者表示會對生活造成極大影響，需節衣縮食(68.7%)、扣減子女學習支出(45.4%)等，有四成三更稱將無法負擔現實的租金，因此認為政府面對公共財政考驗時，應將資源運用得宜，優先扶助弱勢及邊緣社群。
社協表示，現金津貼成效高、是德政，建議保留及恆常化現金津貼項目，集中支援低收入或有住屋困難的基層住戶，持續舒緩貧困戶的住屋、經濟和生活困難，減輕精神壓力。