現金津貼試行計劃下月起暫停津貼　近九成受惠者指影響大　社協建議保留及恆常化項目

「現金津貼試行計劃」2021年起推行，向輪候公屋滿三年的合資格住戶每月發放1300至3900元津貼，並擬於下月底起暫停津貼。有組織指認為計劃是有用的德政，暫停津貼會對近九成受惠者的生活造成極大影響，建議保留及恆常化現金津貼項目，集中支援低收入或有住屋困難的基層住戶，持續舒緩貧困戶的住屋、經濟和生活困難，減輕精神壓力。

54歲的謝女士獨自撫養兩名子女，現居元州街一間200呎的劏房，6200元的月租已佔她近半的家庭收入。她表示，自一年多前成功申請現金津貼後，每月增2000多元收入，可用於補貼租金、伙食費、電費、小兒子的英文補習費等支出，生活有所改善，「開冷氣都可以開耐啲」。