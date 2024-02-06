球王缺陣 全城盡興變盡「㷫」 港府曾要求美斯「補鑊」不果 Tatler Asia撤回1600萬資助申請

原本全城盡興的國際邁阿密對戰港隊賽事，最終因球王美斯臨場缺陣，在一片噓聲和「回水」喝罵下，變成全城盡「㷫」。港府連番要求主辦方Tatler Asia親身交代事件，Tatler Asia主席終於昨傍晚現身，宣布撤回1,600萬元政府資助申請，強調在下半場獲悉美斯因傷無法出賽後，已向球隊管理層要求美斯向球迷講話，惟不成功，但未有回應任何提問，包括會否向球迷退款等。政府表示，會進一步研究主辦方放棄「M」品牌所引伸的問題和跟進行動，並敦促其積極回應社會各界的要求，包括購票入場球迷。
國際邁阿密對港隊的友賽，獲得政府大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，惟最終因美斯全程坐在後備席未有出賽，被真金白銀購票入場的球迷形容為「世紀大騙局」。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨中午表示，希望主辦方親身出來和大家交代事件，主辦方其後在傍晚召開記者會。Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière在會上，宣布撤回「M」品牌及向政府申請的1,600萬元資助，又說國際邁阿密主教練馬天奴賽前提交的官方球隊名單，顯示美斯和蘇亞雷斯等已列入後備名單，代表適合上場(fit to play)，惟上半場結束後獲球隊通知美斯因傷無法出賽，公司遂立即通知港府，並在下半場促球隊要求美斯向球迷交代，最終不能成事。
主辦方對活動令人失望深感遺憾，理解並深感本地、海外球迷和賽事持份者的失望心情(fully understand and share the disappointment)。不過，Michel在記者會僅讀出347字的英文聲明，未有回應在場記者提問，包括會否向球迷退款等。翻查傳媒賽前一小時在大球場取得的出場紙，後備球員名單明確列出11名後備球員，包括美斯，而球場大屏幕及播報員讀名單時亦確認美斯列席。至於國際邁阿密Facebook專頁開賽前3分鐘的帖文，則顯示美斯未有列於正選或後備名單上。
政府發言人回覆本報查詢時形容，撤回「M」品牌及資助申請是主辦方處理事件的第一步，當局會進一步研究放棄「M」品牌所引伸的問題和跟進行動，並繼續敦促主辦方積極回應各界要求，包括公開其與國際邁阿密的合作安排，以及如何回應購票入場球迷訴求等。
政府曾要求美斯向球迷交代不果
楊潤雄前日有親自到場觀賽，並在賽後與球隊合照，他昨見傳媒時透露主辦方賽前曾確認美斯將於下半場出場，及後改稱他將因傷缺陣，又指政府開出的贊助條件列明，除非安全、健康條件出現問題，否則美斯須落場最少45分鐘。
楊潤雄續說，當發現美斯下半場仍未上陣時，已立即要求主辦方向球隊跟進及提出美斯落場要求，及後獲回覆指美斯因傷未能出場。至完場前10分鐘，主辦方再次確定美斯不能出場，政府遂要求主辦方採取補救行動，包括要美斯親自向球迷交代、代球隊領獎等，但終未能成事。
政府前晚深夜的第二篇新聞稿，批評主辦方及國際邁阿密的處理手法，未能回應一眾熱烈支持美斯的球迷的期望，尤其是一眾專程遠道而來的旅客。被問到政府會否覺得受騙時，楊潤雄表示的確見到美斯來港，賽前一日亦有參與原先談好的活動，「所以我覺得都要睇返事實係點。」他指政府會吸取今次經驗，相信只要大家努力，本港仍可繼續保持盛事之都地位。
國際邁阿密昨晚飛抵日本
本報記者昨到訪Tatler Asia位於黃竹坑的辦公室，只見大門鎖上，門外告示指全體員工在家工作一日。另外，前晚有球迷到球隊下榻的酒店大堂守候，其中一名操普通話男子更疑因情緒激動，被多人按在地上制服。國際邁阿密一行人昨沒有公開行程，晚上乘私人飛機抵達日本東京，球隊昨早亦在X(前稱Twitter)發文宣傳明日與日本聯賽冠軍神戶勝利船的友賽。似乎在粉碎取消賽事傳聞。