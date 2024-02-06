球王缺陣 全城盡興變盡「㷫」 港府曾要求美斯「補鑊」不果 Tatler Asia撤回1600萬資助申請

原本全城盡興的國際邁阿密對戰港隊賽事，最終因球王美斯臨場缺陣，在一片噓聲和「回水」喝罵下，變成全城盡「㷫」。港府連番要求主辦方Tatler Asia親身交代事件，Tatler Asia主席終於昨傍晚現身，宣布撤回1,600萬元政府資助申請，強調在下半場獲悉美斯因傷無法出賽後，已向球隊管理層要求美斯向球迷講話，惟不成功，但未有回應任何提問，包括會否向球迷退款等。政府表示，會進一步研究主辦方放棄「M」品牌所引伸的問題和跟進行動，並敦促其積極回應社會各界的要求，包括購票入場球迷。

國際邁阿密對港隊的友賽，獲得政府大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，惟最終因美斯全程坐在後備席未有出賽，被真金白銀購票入場的球迷形容為「世紀大騙局」。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨中午表示，希望主辦方親身出來和大家交代事件，主辦方其後在傍晚召開記者會。Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière在會上，宣布撤回「M」品牌及向政府申請的1,600萬元資助，又說國際邁阿密主教練馬天奴賽前提交的官方球隊名單，顯示美斯和蘇亞雷斯等已列入後備名單，代表適合上場(fit to play)，惟上半場結束後獲球隊通知美斯因傷無法出賽，公司遂立即通知港府，並在下半場促球隊要求美斯向球迷交代，最終不能成事。

主辦方對活動令人失望深感遺憾，理解並深感本地、海外球迷和賽事持份者的失望心情(fully understand and share the disappointment)。不過，Michel在記者會僅讀出347字的英文聲明，未有回應在場記者提問，包括會否向球迷退款等。翻查傳媒賽前一小時在大球場取得的出場紙，後備球員名單明確列出11名後備球員，包括美斯，而球場大屏幕及播報員讀名單時亦確認美斯列席。至於國際邁阿密Facebook專頁開賽前3分鐘的帖文，則顯示美斯未有列於正選或後備名單上。

政府發言人回覆本報查詢時形容，撤回「M」品牌及資助申請是主辦方處理事件的第一步，當局會進一步研究放棄「M」品牌所引伸的問題和跟進行動，並繼續敦促主辦方積極回應各界要求，包括公開其與國際邁阿密的合作安排，以及如何回應購票入場球迷訴求等。