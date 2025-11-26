球迷組織批啟德體育園毀打氣文化 「拒溝通如敵視」

亞洲盃外圍賽風波不斷，繼港隊對新加坡落敗後，因戰術部署捱轟的主帥韋斯活提早離任，兩大球迷組織昨日（25日）發表聯合聲明，批評主場啟德體育園輕視球迷打氣文化，包括以鐵馬遮擋打氣橫幅、保安員到球迷區強行沒收打氣物資等，指摘園方過橋抽板及一直拒絕與球迷溝通協調，「彷彿將球迷視為敵人」，最終削弱主場氣勢，又指已分別去信文化體育及旅遊局局長羅淑佩和香港足總協助跟進。《am730》正向啟德體育園查詢事件。
啟德主場舉行3場亞洲盃外圍賽期間，球迷組織打氣活動帶動氣氛成焦點。然而，籌辦活動的兩大球迷組織「波台黐線佬」和「香港力量」昨日在社交媒體發表聯合聲明，直指啟德體育園於3場賽事中安排混亂及輕視球迷打氣文化。
鐵馬阻擋球迷橫幅展示
聲明列舉啟德體育園三點管理問題，包括在11月18日港隊對新加坡的生死戰，以黑布掩蓋北看台低層球迷區前的鐵馬，結果完全阻擋球迷展示的橫幅，強調這些橫幅均經正式渠道批准展示，完全符合相關規定，最終「不單令球迷多年來的心血付諸東流，更大大削弱香港隊的主場氣勢。」
佈置準備待遇 與外隊賽有差別
聲明又批評，啟德體育園方面拒絕和球迷組織溝通協調，指賽前球迷組織多次通過足總聯絡園方，詢問能否移開北看台前的黑布鐵馬，但園方「沒有任何回覆」，而且近兩場港隊比賽中，球迷組織只能在入場前三小時入場準備，與今年7月阿仙奴等外隊訪港作賽，球迷會可於賽前一日入場佈置完全不同。在較早前港隊對孟加拉的賽事中，更有保安進入球迷區試圖沒收獲准展示的打氣物資，保安最終更以「不禮貌的態度強行沒收」，並干擾球迷鼓手，嚴重影響球迷打氣。
聲明批評，在上述事件中，啟德體育園方面一直拒絕與球迷協調，「彷彿將球迷視為敵人。這種態度無疑讓我們感到失望和無奈」，批評園方一方面使用香港隊球迷的打氣畫面，試圖營造出支持香港隊的形象；另一方面卻公然藐視球迷文化，漠視球迷的參與，「此種手法恰如過橋抽板，言行前後矛盾，令球迷深感憤慨與失望。」球迷組織已向園方致函，期待未來能與球迷進行有效的溝通與協調，促進更和諧的合作關係，避免出現類似事件。