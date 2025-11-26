球迷組織批啟德體育園毀打氣文化 「拒溝通如敵視」

亞洲盃外圍賽風波不斷，繼港隊對新加坡落敗後，因戰術部署捱轟的主帥韋斯活提早離任，兩大球迷組織昨日（25日）發表聯合聲明，批評主場啟德體育園輕視球迷打氣文化，包括以鐵馬遮擋打氣橫幅、保安員到球迷區強行沒收打氣物資等，指摘園方過橋抽板及一直拒絕與球迷溝通協調，「彷彿將球迷視為敵人」，最終削弱主場氣勢，又指已分別去信文化體育及旅遊局局長羅淑佩和香港足總協助跟進。《am730》正向啟德體育園查詢事件。

啟德主場舉行3場亞洲盃外圍賽期間，球迷組織打氣活動帶動氣氛成焦點。然而，籌辦活動的兩大球迷組織「波台黐線佬」和「香港力量」昨日在社交媒體發表聯合聲明，直指啟德體育園於3場賽事中安排混亂及輕視球迷打氣文化。