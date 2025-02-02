理大偕聖公會福利協會辦樂齡產品設計賽　小學生研「沖涼百寶箱」助長者「沖涼自主」

理大偕聖公會福利協會辦樂齡產品設計賽 (大會提供)

政府近年銳意推動銀髮經濟，設立「促進銀髮經濟工作組」，並推動樂齡產品市場化和產業化，而社會各界亦投入更多資源研發智慧養老產品。理大生物醫學工程學系服務學習團隊早前偕香港聖公會福利協會，合辦「第五屆生物醫學工程創意競賽之『愛‧創耆樂』」，讓中小學生為長者設計維持身心健康的樂齡產品，他們更與長者「聯手」大玩機械車合作對戰，發揮跨代共融的精神。 今年設計賽以「身心健康」為主題，參賽的學生須了解長者在生理和心理上所遇到的問題，從而運用所學到的STEM技術，設計有助長者維持身心健康的樂齡科技產品。是次活動吸引了114隊近650名大、中、小學學生及長者參與，他們共分成62組參賽隊伍，展示他們所設計的樂齡產品；作品除了由19位業界的專業人士作為評審外，1位來自四間福利協會的長者亦作為「樂齡科技測試員」，以用家的角度評審參賽作品的實用性。

虛擬單車改善長者協調 活動共分兩組賽事—「設計賽」及「挑戰賽」，在設計賽「公開組」中，理大、保良局莊啟程小學及與香港聖公會樂民郭鳳軒綜合服務中心組成的隊伍獲得最佳設計大獎，他們混合了三代技術和經驗，設計了一項名為「Travel X-Golden Age」的騎行遊戲，透過長者在家中玩樂健身單車，配搭虛擬場景，讓長者在家也能一邊做運動，一邊漫步不同戶外景點，有助改善長者的身體協調能力和預防心血管疾病。 重溫買餸樂趣 另外，中學組的最佳設計大獎則由瑪利諾中學隊伍獲得，他們利用Scratch(視覺化程式設計語言開發平台)和人工智能技術，設計了一部「健康生活記」的認知玩樂產品，透過傳統街市的場景，讓長者重溫「買餸」的樂趣，透過記憶卡片及解謎遊戲，訓練長者的記憶及解難能力。

沖涼百寶箱 小學組方面，聖公會聖十架小學隊伍為行動不便的長者設計了一部「沖涼百寶箱」，以採用了KittenBot(編程工具)的Sugar ASR語音模組，透過語音辨識學習及執行不同指令，再配合不同的感應器，為行動不便的長者實現具安全性的「沖涼自主」。 機械車挑戰賽 另外，「挑戰賽」分為Micro:bit及LEGO兩個組別，共有52隊中、小學團隊參加。參賽隊伍需運用STEM技術設計三架機械車，並裝上攻擊武器，在限時內攻擊敵方車上的氣球。科技不單是年青人的專利，我們深信長者亦有能力可以掌握到。

為了推動跨代共融的精神，參賽隊伍的機械車必須由學生和長者合作操控，鼓勵長幼成為「好拍擋」，連繫兩代互助的精神，消除彼此間的隔閡。活動中，參賽的長者「寶刀未老」，實力不敵青少年。除了為跨代共融添上一份責任外，理大亦同時透過活動鼓勵長者注意身心健康，多參與玩樂益智遊戲，以預防認知障礙或其他心理問題。