理大初創推出全新近視防控鏡片 可減慢兒童近視60%

理工大學團隊結合「光學多環近視離焦」及「超精密納米多環加工技術」，成功研發出「納米多環離焦」近視防控鏡片，有助兒童及青少年減慢近視加深速度達60%。

「光學多環近視離焦」技術由理大眼科視光學院研發，原理是在視網膜上產生清晰的影像，同時在視網膜前方產生另一個離焦或模糊影像，不但為兒童提供清晰的視野，亦能減慢近視加深的速度。採用「光學多環近視離焦」技術的軟性隱形眼鏡於2018年已推出市場 。

「超精密納米多環加工技術」則由超精密加工技術國家重點實驗室（香港理工大學）研發，結合先進的光學設計、超精密加工及精密測量技術，以及精湛的精密注塑工藝，成功將「光學多環近視離焦」技術應用於近視防控鏡片生產，既令鏡片的外型更美觀，亦提升了視覺的穩定性及舒適度，加上非侵入性的設計，更能配合不同年齡兒童的需要。

理大眼科視光學院訪問講座教授、視覺科技創辦人杜嗣河指，深近視不但影響視力，更可能引發嚴重的眼科疾病，故控制兒童近視加深的速度尤其重要。他相信，新的近視防控鏡片有助解決日益嚴重的兒童近視問題，特別是在近視率偏高的地區，如香港、新加坡及中國內地等。

理大工業及系統工程學系教授、超精密加工技術國家重點實驗室（香港理工大學）主任張志輝則稱，樂見自主研發的「超精密納米多環加工技術」能更廣泛地應用於視光學產品的優化及製造，造福社會。他指，會繼續為各行各業開發創新的技術和應用方案，進一步提升香港及中國內地企業在設計及先進製造技術上的能力和優勢。

由理大教授和校友牽頭成立的初創企業「視覺科技」，將率先在香港及中國內地推出「納米多環離焦」近視防控鏡片，並會繼續與理大緊密合作，在「光學多環近視離焦」技術的基礎上開發更多創新產品。