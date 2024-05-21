理大利用光纖傳感技術 研監控車流盼改善塞車情況

(左起)劉伯濤、王騁、衛慶祥介紹研究的結果。(林嘉瑩攝)

香港交通擠塞問題困擾市民，若政府能準確預測路況，有效將車輛調節及分流，或可解市民塞車之苦。理工大學電機及電子工程學系副系主任劉伯濤教授主導「智慧實時交通監控系統(ITMS)」研究，利用光纖傳感技術，監控路面上車流量。劉伯濤表示，相比現時的主流交通監控系統如閉路電視，ITMS系統既不用安裝額外硬件，又能更分散地於整條光纖的每一點收集數據。他認為此系統可用作交通管控之用，又建議可根據系統所紀錄的精準塞車數據適當改變上游紅綠燈速度，減少路上單一位置車輛聚集並作舒緩之用。

數據中心HKCOLO.NET於2022年捐贈900萬元的網絡設施，作光纖試用場予香港理工大學及香港城市大學研究之用。當中理大獲贈予於紅磡海底隧道的20公里長光纖數據，團隊只需將光電儀器接駁光纖，理大實驗室便可接收數據作研究，不需額外於路上安裝額外硬件。

劉伯濤又與城大電機工程學系副教授王騁合作研究，研發新的光學頻率梳芯片並作「數據中心應用的高速數據傳輸器」，研究的光纖實驗場横跨港九新界，包括連接理大及HKCOLO.NET位於柴灣及將軍澳的數據中心，全長53公里。

新的光子芯片體積只有一枚硬幣大小，可於每一秒發送1,000多部高清電影的速度，而芯片更可大量生產，有望令將來的高速數據傳輸更低耗能及成本，卻更為緊密。