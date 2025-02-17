理大參與研究格陵蘭冰蓋融化 助預測海平面上升速度

理大土地測量及地理資訊學系教授、土地及空間研究院核心成員陳劍利教授與國際研究團隊合作，分析格陵蘭的水文過程，包括融水儲量演變等，以了解冰蓋的消融機制及其對海平面上升的影響。（校方供圖）

格陵蘭冰蓋融化是引致全球海平面上升的主要原因之一。香港理工大學學者與國際研究團隊合作，結合各種現代大地空間測量技術，包括首次運用衛星定位數據來分析格陵蘭冰蓋基岩的垂直位移情況，成功量化夏季融水儲量，以揭示冰蓋融化對全球海平面上升的影響，並提供新見解和可靠依據。研究成果已於國際期刊《自然》發表。

一旦完全融化 將令海平面平均上升7米

格陵蘭冰蓋面積僅次於南極洲，冰原厚度大約三公里，一旦完全融化，將令海平面平均上升七米。然而，科學界對於冰川水的累積、儲存及流失過程仍存在許多疑問。理大土地測量及地理資訊學系教授、土地及空間研究院核心成員陳劍利教授與來自香港、中國內地、美國、荷蘭及比利時的科學家合作，研究格陵蘭的水文過程，包括融水儲量演變，以了解冰蓋的融化機制及其對海平面上升的影響。

冰蓋融水引起的水量增加，是導致基岩沉降的重要因素之一。然而，一般衛星重力測量技術無法對格陵蘭的水文過程進行區域性評估。研究團隊開創性地利用以眾多衛星導航系統（GNSS）站點組成的「格陵蘭GNSS觀測網絡」和美國國家航空暨太空總署轄下「重力回溯及氣候實驗衛星」（GRACE）提供的衛星重力數據解決此難題。

研究團隊分析了其中22個靠近基岩和冰川出口GNSS站點，在2009年至2015年期間的連續數據，以掌握格陵蘭不同區域的融水儲量、基岩彈性變形和垂直位移情況，從而了解冰蓋融水的時空演變過程。GNSS亦有助監察氣候系統中的大規模質量變化，例如地下水枯竭及湖泊水儲存量等。