理大圍城｜黃子悅等9人認暴動罪 其餘6人不認罪。(資料圖片)

2019年11月「理大圍城」，油麻地共213人遭圍捕被控暴動罪。於初選案認罪的黃子悅，與其餘14人被控暴動罪，案件原定今（6日）於區域法院開審。原獲保釋的黃子悅於開審前認罪，法庭批准認罪被告保釋至明天，惟黃子悅主動撤銷保釋，須即時還柙。黃子悅在內的9名被告承認控罪，其餘6人不認罪，案件明日繼續，其中12名被告繼續獲准保釋。

控方在庭上表示，因應被告答辯，需要修改同意案情撮要和證人表，另外為確保審訊如期完成，預計約30名控方證人中，部分會透過書面口供作證，毋須傳召上庭。15名被名，是被控在2019年11月18日，在油麻地窩打老道及咸美頓街交界，參與暴動，案件預計審訊35天。

9人認罪6人不認罪

本案共15名被告，9人認罪包括：翁芷茵（19歲）、周耀天（22歲）、鍾永祥（45歲）、蘇浩然（25歲）、孫嘉豪（22歲）、曾紹鵬（21歲）、黃康瑜（22歲）、黃子悅（22歲）及王汶珊（28歲）。其中黃子悅在初選47人案中認罪，她在該案獲准保釋。暫委法官崔美霞批准各認罪被告保釋至明天，待處理案情並正式定罪。但黃子悅及孫嘉豪主動撤銷保釋；而蘇浩然則遭控方反對保釋，他沒有保釋申請，3人即時還柙。

不認罪的6人為：鍾曜禧（34歲）、羅澤琛（19歲）、吳仲賢（18歲）、鄧建歡（27歲）、甄念賢（16歲）及李子聰（25歲）。他們繼續保釋受審。