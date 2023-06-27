理大圍城｜16歲男生審訊時改認暴動 還柙至7月13日判刑

2019年11月18日，警方圍堵理大內示威者，有市民發起到油麻地「圍魏救趙」與警員爆發衝突，213人被控暴動。當中一名案發時16歲男生原不認罪受審，他於案件表證成立、考慮是否出庭作供期間改認暴動罪，辯方今日（27日）求情時指他經歷十多日審訊後，得知自己犯下彌天大錯，自知自己並非無辜者，現已深感悔意，有勇氣面對過錯，冀法庭判他入教導所。區域法院暫委法官崔美霞需時考慮，把案件押後至7月13日判刑，被告期間須還柙候判。

現年20歲的被告甄念賢早前承認於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

辯方求情：被告現時已比案發時瘦掉30磅

辯方求情時表示，被告在案件開審並展開辯方案情時才改為認罪，是因為他經歷十多天審訊後，深深體會到做錯事需要負上法律責任。被告知道自己犯下彌天大罪，後果嚴重，受到良心譴責，寢食難安，現時已比案發時瘦掉30磅。

辯方指由於被告不想再講大話，亦不想再捏造故事瞞騙法庭，才決定被告突然「轉軚」認罪。被告自知他並非無辜者，現在有勇氣面對過錯，承諾不會如此衝動魯莽。被告還柙兩個月期間，體會到自由的可貴，知悉面見家人並非易事，但把握時間進修個人理財課程，閱讀書籍，利用其剪髮技巧為囚友剪頭髮，羈留期亦行為良好，希望法庭考慮判被告入教導所。