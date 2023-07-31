理大圍城｜20人被控非法集結 1人認罪還柙至9月11日判刑

2019年11月理大衝突，多人到尖沙嘴一帶示威，其中20人被控非法集結罪，今於西九龍裁判法院（暫代區院）開審。其中一名20歲女學生審前認罪，案情指她被捕時身上被搜出雨傘、護目鏡、雨衣等物品，她被還押至9月11日判刑，餘下19人否認控罪。

20名被告依次為吳肇韜（19歲，學生）、何兆川（23歲，道具製作人）、陳思晨（22歲，自由身攝影師）、高敬希（18歲，學生）、曾曉琳（20歲，學生）、陳綺敏（37歲，無業）、王穎彤（21歲，學生）、許巧靜（22歲，售貨員）、洪妙賢（24歲，TVB美術指導）、陳東城（43歲，清潔工）、鄧耀雄（24歲，社工）、鄭肇其（52歲，廚師）、施雄國（36歲，地政總署測量員）、鄭瑞琪（30歲，文員）、陳正雯（20歲，學生）、蔡蒨盈（28歲，無業）、程曉君（27歲，文員）、鍾靜純（28歲，項目幹事）、江麗華（27歲，活動幹事）、劉頌祈（28歲，無業）。

20歲女學生承認非法集結罪 還押下月判刑

20歲女學生曾曉琳今承認非法集結罪，其承認案情指2019年11月28早上8時許，約100名示威者在尖沙嘴科學館一帶聚集，由科學館廣場向科學館道推進，以傘陣與警方防線對峙，有人要求警方釋放理大內的示威者，傘陣示威者邊喊「一、二、一、二」向防線推進，警方發出警告後驅散並拘捕135名示威者。曾曉琳在華懋廣場外被捕，身上被搜出雨傘、護目鏡、雨衣等物品。