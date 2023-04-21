理大圍城︱44歲女推銷員涉2019年尖沙咀衝突被定罪 上訴庭拒絕批出上訴許可

2019年11月19日理工衝突事件，44歲女推銷員涉於尖沙咀參與暴動，去年被裁定罪成及判囚41個月。她不服定罪提出上訴許可申請，上訴庭法官彭寶琴今日（21日）頒布書面判詞指，她選擇在審訊時不作供，以致原審法官只考慮控方提出的證據，原審法官沒有犯錯，另批評其上訴理由只是紙上談兵的空泛陳詞，並沒有實質證據支持，拒絕批出上訴許可。

上訴人梁敬慈被捕時背囊內藏有1支黑色噴漆、1 個內有液體的勾形噴嘴膠樽、7個未開封的外科口罩、1個內有64片藥水膠布的膠袋、5片消毒防水敷貼及一件雨衣。原審法官綜合所有環境證據，認為她並非無辜路過被困在暴動現場的人，認為她至少是鼓勵了其他參與者作出破壞社會安寧的行為，促進了暴動。

官：原審法官沒有犯錯

上訴人認為由於警方當日沒有在尖沙咀一帶封路，她有權在任何時間於街上行走，本案無任何實質證據支持她是曾以任何方式參與或鼓勵暴動，其管有的物品不一定是用於參與、協助或促進暴動，逃跑也可以是因恐懼被突如其來的爆炸所傷而倉惶逃走。她解釋自己在審訊時選擇不作供，是因為相信占卜結果而聽從其法律代表的建議。

上訴庭法官認為其投訴是出於她不理解相關的法律原則，而她提出的各種可能均只是紙上談兵的空泛陳詞，法庭不會亦不應替沒有出庭作供的被告設想各種脫罪的可能。她選擇不出庭作供，原審法官有權增強可從控方案情作出的推論，故原審法官沒有犯錯。彭官認為本案沒有任何合理可爭辯之處，拒絕批出上訴許可。