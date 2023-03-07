理大圍城｜9人承認暴動6人不認罪　控方指黃子悅逃跑被警制服

2019年11月「理大圍城」，油麻地共213人遭圍捕被控暴動罪。於初選案認罪的黃子悅，與其餘14人被控暴動罪。黃與另外8名被告早前於區域法院承認暴動罪，另外6人則否認暴動等罪受審，控方今日(7日)讀出案情，指黃於彌敦道近碧街交界逃跑時被警察制服，黃當時戴上防護頭盔、防毒面具等護具，並身穿藍色長袖T恤、黑色長褲和黑色鞋。

9人認罪6人不認罪

本案共15名被告，9人認罪包括：翁芷茵(19歲)、周耀天(22歲)、鍾永祥(45歲)、蘇浩然(25歲)、孫嘉豪(22歲)、曾紹鵬(21歲)、黃康瑜(22歲)、黃子悅(22歲)及王汶珊(28歲)。其中黃子悅在初選47人案中認罪，她在該案獲准保釋。暫委法官崔美霞批准各認罪被告保釋至明天，待處理案情並正式定罪。但黃子悅及孫嘉豪主動撤銷保釋；而蘇浩然則遭控方反對保釋，他沒有保釋申請，3人即時還柙。

不認罪的6人為：鍾曜禧(34歲)、羅澤琛(19歲)、吳仲賢(18歲)、鄧建歡(27歲)、甄念賢(16歲)及李子聰(25歲)。他們繼續保釋受審。

黃子悅被截獲時有頭盔及防毒面具

案情續指，有人於連登及Telegram等不同渠道發起號稱「圍魏救趙」行動，呼籲他人於案發日上街。暴動於11月18日或約於11月18日，在窩打老道至咸美頓街一帶發生，其間示威者曾向警方投擲汽油彈及其他雜物。在相關時間有大量示威者，包括9名認罪被告於上述地方參與暴動，他們大多身穿黑衣、佩戴頭盔及面罩等。當時示威者無視警方口頭警告，以類似排陣方式，面對警方排開，並佔領馬路，向警方投擲至少251枚汽油彈，又以鐳射筆照射警方。

警方其後設立長方形封鎖區，橫跨窩打老道、咸美頓街及碧街一帶，從中截獲213人，包括9名認罪被告，當時有警長跑到彌敦道北行線近碧街交界時，看到黃子悅正在逃跑，兩人相距2米左右，警長在追截後於彌敦道545號地下外將黃子悅制服。黃子悅被截獲時戴上1個防護頭盔、一個灰色3M牌子防毒面具連兩個粉紅色過濾器，以及藍色長袖T恤、黑色長褲和黑色鞋等。