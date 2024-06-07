理大團隊合作研製表取採樣執行裝置已隨嫦娥六號在月球背面軟著陸

理工大學表示，科研團隊與中國空間技術研究院合作研製的「表取採樣執行裝置」，已隨「嫦娥六號」在月球背面「軟著陸」，日前完成全自動的表土採樣及封裝任務，亦是史上首次在月球背面表土採樣。理大指，載有月壤樣本的「嫦娥六號」飛行器已從月球背面起飛，預計本月25日將樣品帶返回地球。

人類不能直接觀測月背以及直接通訊 理大深空探測研究中心主任容啟亮指出，由於受到「地、月自轉」速度影響，人類不能直接觀測月背以及直接通訊，無論是探測抑或登陸，今次的採樣任務，比在月球正面採樣面對的挑戰更大。

理大指出，團隊根據過往航天項目累積的經驗，在「嫦娥六號」裝置進行多項改進，令採樣任務可快速完成。理大解釋，所採用的「表取採樣執行裝置」有配備封裝系統，以全自動多點方式採樣，有別於其他國家透過鑽取及人手挖掘方式採樣。而在整個採樣過程中，首先由安裝在採樣器旁的高溫近攝相機以導航採樣，然後將樣本倒進初級封裝系統的樣本罐內。當採樣完成後，封裝系統將月球樣本封裝保存；採樣器在近攝相機導航下，再將樣本罐準確提放到上升器內，帶回地球。