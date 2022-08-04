理大太空實驗設計賽 男拔提研蜥蜴升太空細胞代謝變化

香港理工大學透過推動航天科普計劃，培養香港青少年對航天科技的興趣，舉辦的「科學世界︰探索太空 造福人類」科普計劃專為中學生而設，當中的「太空實驗設計比賽」共收到26份來自22間中學所提交的實驗計劃書，當中拔萃男書院隊伍奪得冠軍，隊伍所提出的實驗方案，透過比較蜥蜴細胞的體積及密度在地球和太空的分別，探究蜥蜴如何適應太空的微重力及輻射，從而了解影響細胞代謝的因素。團隊相信實驗有助研究太空環境如何影響人類身體組織的成長及修復機制，為人類將來的長期太空任務做好準備。這亦有助藥物開發、病人康復等相關醫學範疇的研究。

來自拔萃女書院的亞軍隊伍則提出，在空間站以水培法栽種蘆薈，以研究微重力對蘆薈的藥用功效有何影響。實驗比對在微重力下及在地球上生長的蘆薈的化學成分有何分別。至於獲得季軍的聖保祿學校隊伍就考慮到，在空間站上難以獲得自然及新鮮的氧氣，對航天員的健康或有影響，因此打算設計一個生態球，通過光合作用將二氧化碳轉化為氧氣，以改善空間站的空氣質素。

結果經由理大深空探測研究中心主任容啟亮教授、土地測量及地理資訊學系吳波教授、電機工程學系鄭家偉教授及應用物理學系余兆豐教授評選。遴選委員會根據實驗的可行性、創意、科學知識、科學價值，以及團隊的表達技巧等作出甄選。勝出方案將獲理大深空探測研究中心的科研團隊提供指導及修正，讓實驗方案有機會在中國空間站實踐。

理大深空探測研究中心主任兼是次比賽的評審容啟亮讚揚三個方案可行高及充滿創意，唯是否真的可在中國空間站實踐，仍有實際運作因素需考慮，如其中一個計劃書提供生態球可用太陽能板運作去灌溉，但空間站窗戶並不多，因此需要考量設備位置不能影響太空人工作。但他亦認可學生們的計劃對於將來的STEM教育及科技發展有莫大的裨益。

「科學世界︰探索太空 造福人類」科普計劃，還包括13場不同學科專題的網上講座，讓同學從工程學、物理學、天文學等範疇，探討與太空相關的科學基礎理論及富趣味的題目。理大亦特別開放多個專題實驗室讓同學參觀，包括深空探測研究中心、行星遙感實驗室和空氣動力學實驗室等。