理大專業進修學院申請升格私立大學　陳繼宇：冀3年內成事

陳繼宇指，如申請獲受理，學院需把課程送到學術評審局審批，之後再提交行政會議批准，以各需一年計算，有望在兩年後正式成為私立大學。學院要獲「升格」須符合3個條件，包括每年有1,500名全職學生、符合一定研究水平及有3個課程範疇，他說，學校目前有約1,500名全日制學生，研究方面亦有卓越表現，學院目前近10多個課程符合評審資格，已達到私立大學規格。

升格後不會失去品牌優勢

陳繼宇又指，過去一年與近100間內地院校探討長期合作協議，即使成為私立大學，亦百分百由理大擁有，強調大學背景不變，課程收費亦不會有大變動，惟非本地生會貴3成。至於之後是否會在架構上脫離理大，他表示需要視乎條例內容而定，即使要脫離理大，過去20多年來學院都遵從理大的質素保證機制，課程已獲廣泛專業認可，課程質素及認受性不會因此而改變，更不會失去原本學院的品牌優勢。

新推出「一帶一路」獎學金

此外，學院正積極籌備於2025/26學年推出更多學士學位銜接課程及碩士課程，屆時課程總數將近100個。學院亦新推出「一帶一路」獎學金，旨在吸引更多沿線國家的優秀學生，最多可獲豁免全額學費，這不僅有助於學院在培育本地及國際學生方面擔當更重要角色，亦將進一步推動學院的國際化進程。