理大師生領導中小學生創作樂齡產品 中一生設計雪糕車樂齡產品 鍛鍊手眼協調

面對香港人口老化的問題，各界都致力探討解決方案。近年，香港理工大學(理大)生物醫學工程學系帶領理大學生到訪不同中小學，舉辦多場STEM工作坊，透過教授STEM知識及創作「樂齡科技」產品，領導中小學生了解長者的身心健康問題和協助長者解決生活上的種種問題。參與活動學校之一的鄧鏡波學校就有中一同學就創作出以本地雪糕車為主題的樂齡產品，盼以擠雪糕的方法，為鍛鍊長者的手眼協調及認知能力。 理大生物醫學工程學系早年開辦服務學習學科，與香港聖公會福利協會(福利協會)合力，培養理大學生的同理心，並讓他們走進中小學校園親授「人工智能」等STEM知識，領導中小學生了解長者的身心健康問題，並運用所學知識創作「樂齡科技」產品；而在本年，學科安排了359位大學生於鄧鏡波學校、荃灣聖芳濟中學、聖芳濟各書院、瑪利諾中學、聖伯多祿天主教小學、德信學校，及保良局莊啟程小學；舉辦344場STEM工作坊予774位中小學生，教授他們運用人工智能或其他電子技術，製作了適合長者玩樂的機械車及不同的樂齡科技產品。

聖芳濟各書院的同學利用人工智能及Scratch 的技術，以懷舊小食為題，設計出訓練長者認知能力的培訓遊戲。

腦智號雪糕車 訓練長者手眼協調 經歷多場工作坊，懷舊金曲回顧機、手腳協調訓練器、煮食模擬訓練器等樂齡科技產品亦由此而生。由理大學生聯同鄧鏡波學校中一同學創作出樂齡產品「腦智號雪糕車」，外型與香港標誌之一的富豪雪糕車非常相似；然而，產品其實是運用Scratch 和Micro:bit 技術，為長者設計訓練手眼協調的遊戲。設計的學生指出，遊戲中會有人物向玩家「落單」要求指定口味雪糕，而老友記就要化身成雪糕員，不止要記下雪糕口味，更要用手擠雪糕；設計團隊相信，產品可訓練長者手眼協調的和記憶力，舒緩老化。 另一位鄧鏡波學校中一學生鄭同學指，工作坊令他帶來很多啟發：「我本來對編程是毫無認識，但透過理大學生的教導，我汲取很多新知識，才有信心設計出適合長者使用的產品。」他又指，對於長者對自己作品的讚賞和意見，感到十分滿足，「很高興可以與長者一起分享成果，亦可以透過作品關懷長者的需要。」