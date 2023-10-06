理大應用數學系教授獲研資局研究學者獎項 表揚對科研發展貢獻 培育未來棟樑

為了提升香港科研地位，政府近年來積極培養人才。大學教育資助委員會轄下的研究資助局（研資局）在2019年推出的「研資局研究學者計劃」及「研資局高級研究學者計劃」，為卓越非凡的副教授和教授級學者提供教學及行政職務方面的持續研究支援，令他們可以專注於研究及發展工作，有助科研發展。計劃每年各頒發10個獲獎名額，並獲發研究經費。香港理工大學應用數學系教授喬中華、胡先鵬及李步揚，先後獲研資局頒授2020/21、2021/22及2023/24年度「研資局研究學者」名銜，不但肯定他們對科研發展的貢獻，所得之經費更有助他們繼續專注研究及培育未來科研棟樑。
讚揚本港科研環境 盼優化資助申請機制
喬中華教授一直致力研究數值分析和科學計算，在2020/21年度他憑著研究「含高階擴散項目相場方程」，獲授予「研資局研究學者」名銜。喬教授解釋指，相場方程能夠刻劃出不同形態的變化，例如水由液態變做氣態中的相變過程，而研究中的數值模擬正正有助找出不同材料的相變過程，例如液晶螢幕中的液晶體，大大減少實驗成本，同時確保其穩定性。
憑藉研資局為該項目提供的研究經費，喬教授將致力為含高階擴散項相場模型的數值解提供無窮模有界的理論依據。他的項目基本理念是將數值解視為精確解加一個小擾動，通過數學歸納法結合收斂分析和高階一致性分析，證明數值解的無窮模有界是合理的。
喬教授對於榮獲「研資局研究學者」的殊榮感到高興，他指出獲發研發經費後，他可以暫時放下教學工作，專注於研究工作上，同時發掘其他有潛質的研究人才，令他可以開展更多具開拓性的研究。
被問到對香港科研政策的看法，喬教授讚揚本港科研環境，他表示︰「香港可以相對安靜地做研究，沒有太多的干擾，這對數學研究來說是非常重要的。」不過，喬教授認為香港可以參考其他國家做法，將每年申請一次的政府研究基金，改為每三至四年申請一次，令其他年輕研究者可以有更多研究時間，而非只集中撰寫計劃書。
與年輕人攜手突破研究困境 冀資助年輕學者
剛成為理大應用數學系一份子的胡先鵬教授，憑藉研究「不可壓縮黏彈性流體」榮獲2021/22年度的「研資局研究學者」名銜。胡教授指出，此研究最主要目的是建立一套數學理論及框架，幫助驗證，從而推動物理及工程發展。「我們這個模型是由物理推論出來的，所以第一步是確認其正確性，才可以建立數學框架和算法，幫助提升工程的效率。」
胡教授坦言在數學上仍然有很多未被突破的難題，在研究過程中，他會與其他人商議，尋求處理方法，他表示︰「我們會跟一些在相關領域比較資深的學者討論這些問題，也會跟一些年輕研究人員討論具體的細節問題， 然後一步步解決問題。」
得悉獲頒研資局的「研資局研究學者」獎項時，胡教授對此感到非常榮幸，並會善用經費邀請有天賦的年輕人加入研究團隊，加快研究速度。同時，胡教授提議港府應吸納具潛質的年輕學者投身科研工作，他續指︰「年輕的時候創造力最強，如果可以主動資助有潛能的年輕學者，相信他們對於香港的科研工作會非常有貢獻。」
曲率驅動的曲面演化 長期挑戰和新的方法
李步揚教授藉著研究曲率驅動的曲面演化計算模擬，成為2023/24年度理工大學唯一一位獲得本年度「研資局研究學者」殊榮的教授。李教授指出︰「在許多的實際幾何物理和工程問題中，都有需要模擬三維空間中曲面演化過程。」例如一些精密電子儀器中，材料表面的固態薄膜的形狀變化便是受到薄膜表面曲率的影響，薄膜的形狀變化會影響材料的性能和壽命。
李教授一向專注研究「非線性偏微分方程」數學理論和計算方法，在接觸「幾何偏微分方程」後，更對其感興趣。在研究過程中，有不少問題的求解仍面臨挑戰，令李教授遇上不少困難，他表示︰「有很多問題是長達三十年、二十年未解決的，所以我在研究的時候也會遇到這樣的問題。」李教授續指，「幾何偏微分方程」充滿各種變化，令他在研究時有更大的發揮空間，從而能夠找到新的方法解決一些長期未解決的問題。
對於榮獲2023/24年度「研資局研究學者」名銜，李教授表示非常高興，未來他會將一部分獎項經費投放在聘任授課老師及培養新一代研究人員。此外，李教授認為對外吸引入才對於推動本地科研發展舉足輕重，故此他期望政府可以優化本地科研環境，提供國際化頂尖配套，以吸引國際科研人才。