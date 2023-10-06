理大應用數學系教授獲研資局研究學者獎項 表揚對科研發展貢獻 培育未來棟樑

為了提升香港科研地位，政府近年來積極培養人才。大學教育資助委員會轄下的研究資助局（研資局）在2019年推出的「研資局研究學者計劃」及「研資局高級研究學者計劃」，為卓越非凡的副教授和教授級學者提供教學及行政職務方面的持續研究支援，令他們可以專注於研究及發展工作，有助科研發展。計劃每年各頒發10個獲獎名額，並獲發研究經費。香港理工大學應用數學系教授喬中華、胡先鵬及李步揚，先後獲研資局頒授2020/21、2021/22及2023/24年度「研資局研究學者」名銜，不但肯定他們對科研發展的貢獻，所得之經費更有助他們繼續專注研究及培育未來科研棟樑。

讚揚本港科研環境 盼優化資助申請機制

喬中華教授一直致力研究數值分析和科學計算，在2020/21年度他憑著研究「含高階擴散項目相場方程」，獲授予「研資局研究學者」名銜。喬教授解釋指，相場方程能夠刻劃出不同形態的變化，例如水由液態變做氣態中的相變過程，而研究中的數值模擬正正有助找出不同材料的相變過程，例如液晶螢幕中的液晶體，大大減少實驗成本，同時確保其穩定性。

憑藉研資局為該項目提供的研究經費，喬教授將致力為含高階擴散項相場模型的數值解提供無窮模有界的理論依據。他的項目基本理念是將數值解視為精確解加一個小擾動，通過數學歸納法結合收斂分析和高階一致性分析，證明數值解的無窮模有界是合理的。

喬教授對於榮獲「研資局研究學者」的殊榮感到高興，他指出獲發研發經費後，他可以暫時放下教學工作，專注於研究工作上，同時發掘其他有潛質的研究人才，令他可以開展更多具開拓性的研究。

被問到對香港科研政策的看法，喬教授讚揚本港科研環境，他表示︰「香港可以相對安靜地做研究，沒有太多的干擾，這對數學研究來說是非常重要的。」不過，喬教授認為香港可以參考其他國家做法，將每年申請一次的政府研究基金，改為每三至四年申請一次，令其他年輕研究者可以有更多研究時間，而非只集中撰寫計劃書。