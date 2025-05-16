理大指本港醫療保費續漲　僱主醫保開支3年累計升55%

理大公布全港首創「香港僱員醫療保險指數」，涵蓋過去近20年團體醫療保險情況，發現醫療費用走勢平穩，但使用率急升，保費持續上漲，導致僱主醫保開支在3年間累計急升達55%。
理大專業及持續教育學院，聯同一間強積金顧問公司，分析2006年至2024年香港團體醫保市場數據，向合共200多間企業大約30000名僱員進行調查。
研究發現，門診使用指數在新冠疫情復常後大幅攀升，兩年間倍增，單計去年，急性上呼吸道感染及普通感冒的個案率按年增加25%，反映僱員對門診需求顯著上升。
住院費用指數近4年首次下跌
醫療費用方面，研究發現，去年住院費用指數出現4年以來首次下跌，每宗手術平均開支回落至21851元，門診費用指數連跌兩年，每宗門診平均費用降至533元。
團隊認為，近年日間手術進行的病毒疣治療和腸胃鏡程序越趨普遍，加上呼吸道感染流行，普通科門診使用率急升，令整體平均住院和門診費用均有下降，但面對成本上漲，相信未來醫療費用將回復上升趨勢。
保費方面，研究指出保費指數由2022年開始呈現上升趨勢，3年之間累計增幅高達55%，當中住院保費增幅較門診更高。團隊認為，近年醫療保險使用率高企，保險公司以過去理賠經驗，為來年保費定價，導致出現醫療保費上升的困局，不利私營醫療可持續性，或變相增加公營醫療負荷，同時加重僱主負擔。
團體建議，僱主應選擇更符合僱員需求的醫療保險，結合健康教育及針對性預防措施，控制保費潛在增幅，提高企業成本效益；保險業界可針對內窺鏡和腸胃炎等高頻率索賠項目，推出分層保障方案，控制理賠成本。
原文刊登於 香港電台