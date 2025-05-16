理大指本港醫療保費續漲　僱主醫保開支3年累計升55%

理大公布全港首創「香港僱員醫療保險指數」，涵蓋過去近20年團體醫療保險情況，發現醫療費用走勢平穩，但使用率急升，保費持續上漲，導致僱主醫保開支在3年間累計急升達55%。

理大專業及持續教育學院，聯同一間強積金顧問公司，分析2006年至2024年香港團體醫保市場數據，向合共200多間企業大約30000名僱員進行調查。

研究發現，門診使用指數在新冠疫情復常後大幅攀升，兩年間倍增，單計去年，急性上呼吸道感染及普通感冒的個案率按年增加25%，反映僱員對門診需求顯著上升。