理大推德藝計劃 助擁特殊才華學生發展 治療學理學士生盼開發醫療科技

理大本學年起推出的「德藝計劃」，吸納一些體育、社會服務和領導才能等表現卓越的學生，提供質素教育及支援配套，首年有94名學生循計劃入學；因為STEM學科表現卓越，藉此計劃升讀理大的吳煒霖表示，中五時已與朋友開發智能家居及科技教育裝置，升讀理大後獲得學習支援配套，以及每年獲發的獎學金均有助他完善開發套件；長遠更希望開發醫療科技。

在中學文憑試考獲6科獲35分佳績的吳煒霖，因為STEM學科表現卓越，透過「德藝計劃」獲理大治療學(榮譽)理學士學位課程取錄。他透露，與3位朋友在中五時開始設計「INCIPE」智能家居及科技教育裝置，並於工程及科技學會香港分會舉辦的「青年科技專才展覽及比賽」獲得中學組冠軍。他指，入讀理大後，在新的核心課程「人工智能和數據分析」(AIDA)及「創新及創業」(IE)中所學到的知識，包括考慮在網站加入聊天機器人(ChatBot)，以及獲校方提供的學習支援配套，均有利他完善相關裝置，令裝置更方便使用。

他指，「INCIPE」是一個教材套，主要讓用家從網站視頻學習電腦程式編碼(coding)，將程式編碼加入，裝置成為一個具探測溫度、濕度等能力的家具裝置。除獲學校技術支援外，德藝計劃亦有獎學金，他指，獎學金有助他在打印裝置樣本供中學試用，以及改進伺服器等。他期望未來能繼續研發裝置的相關配套，擴大使用人群，個人方面則計劃在短期內兼顧在物理治療及科技兩方面，再在科技教育上軌道後，開發醫療科技。