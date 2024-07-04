理大獲「嫦娥五號」月壤樣品 展「月壤中找水」 冀填補研究空白

香港理工大學科研團隊通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室的審核，獲得「嫦娥五號」探測器採集的月壤樣品，包括一份400毫克的月球表面鏟取樣品以及42.6毫克的深層鑽取樣品；理大將樣品儲於校內的月壤儲存及分析系統，並已展開月壤深入分析研究計劃。理大深空探測研究中心副主任吳波指，月壤樣品具極大科學價值，並會與團隊探討在「月壤中找水」。

月壤表面鏟取樣品亦是由理大團隊在2020年為嫦娥五號研製的「表取採樣執行裝置」採集。理大深空探測研究中心主任容啟亮表示，今次獲得的400毫克樣品彌足珍貴，因月壤樣品「全世界都想要」，指只要有一粒月壤，已可作很多分析。

副主任吳波指，研究會針對月壤中熔結碎屑，如微觀結構、水含量及來源；而研究成果會作為未來研究月球及其他無大氣天體表面土壤的形成，以及太陽風注入產生的水資源的重要參考。他強調過往沒有從月壤中熔結碎屑中找水分的相關研究，希望填補研究空白。

另外，理大所製的「表取採樣執行裝置」，亦於早前協助「嫦娥六號」完成史上首次在月球背面表土採樣的任務。理大指，正計劃再申請獲取「月壤樣品」，希望可與嫦娥五號所採的月壤樣品作對照研究，又指月背會有更多礦物元素。