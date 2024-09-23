理大研新型環保輻射製冷納米塗層 助減碳排節能

香港夏天天氣酷熱，太陽直射單位，室內熱氣或久久不散。理工大學團隊成功開發出一款「自適性環保輻射製冷納米塗層」，能自動調節制冷量，避免建築物吸收過量熱力，塗層能應用於建築天台及外牆，可降溫高達攝氏25度，室內溫度降低2至3度。若以新型塗層為貨櫃屋降溫，能有效降低空調冷負荷，每年可節省約10%空調系統耗電量。

自適性環保輻射製冷納米塗層採用環保有機合成物「碳量子點」驅動，能因應太陽輻射量，自動調節製冷量。研發團隊實驗結果顯示，新型塗層較傳統將日間有效太陽能反射率由92.5%提升至95%，冷卻效果高出10至20%，在混凝土天台上使用可降溫高達25度。理大團隊與政府機構做了逾兩年半實地測試，將新型塗層用於工地貨櫃屋頂，結果顯示新型塗層貨櫃屋屋頂較混凝土屋頂降溫24度，並可降低空調冷負荷，每年可省約10%空調系統耗電量；而塗層耐用度極高，太陽能反射率兩年半後只降低少於2%。研究團隊亦分析中國內地各不同氣候地區年平均氣溫下降與降溫耗電數據，發現太陽能輻射量愈高，新型塗層可達降溫溫差愈大，以北京、長沙、桂林為例，預計每平方米塗層可為每座城市年省約97至136度電。

新塗層與一般油漆用法無異耐用度高

領導團隊的理大建築環境及能源工程學系教授呂琳指，自適性環保輻射製冷納米塗層與一般油漆用法無異，耐用度高，只需5至10年重新塗抹便可，每平方米約12元，可因應需要調配不同顏色，視覺上更舒適，當中以白色冷卻效果最佳。按機電工程署資料，建築物佔全港用電量約九成，產生逾五成碳排放，她認為新型塗層無毒且耐用，不含任何金屬，更可大規模生產，有助推動以環保節能方法緩解城市熱島效應及實現碳中和目標。