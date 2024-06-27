理大研智能太陽能冷藏車 有助減碳 推綠色運輸

傳統冷藏車的冷藏系統以內燃機引擎提供動力，但因須維持系統運作，車輛停下時引擎不會關上，每輛車每小時可產生高達8.1公斤二氧化碳。理工大學研發出新型智能太陽能冷藏車，以太陽能發電取代引擎提供的動力，配備車聯電能儲存和交換裝置，可提供低至攝氏零下45度的冷藏溫度。項目已進入商用化階段，預計車輛售價約逾70萬元。

理大電機及電子工程學系教授鄭家偉所帶領團隊，獲政府創新科技署創新及科技基金資助，作「智能冷藏車發展計劃——電力、太陽能和智能物流和存儲方法」的研究，經過一年研發出一輛新型智能太陽能冷藏車。