理大研智能太陽能冷藏車 有助減碳 推綠色運輸

傳統冷藏車的冷藏系統以內燃機引擎提供動力，但因須維持系統運作，車輛停下時引擎不會關上，每輛車每小時可產生高達8.1公斤二氧化碳。理工大學研發出新型智能太陽能冷藏車，以太陽能發電取代引擎提供的動力，配備車聯電能儲存和交換裝置，可提供低至攝氏零下45度的冷藏溫度。項目已進入商用化階段，預計車輛售價約逾70萬元。

理大電機及電子工程學系教授鄭家偉所帶領團隊，獲政府創新科技署創新及科技基金資助，作「智能冷藏車發展計劃——電力、太陽能和智能物流和存儲方法」的研究，經過一年研發出一輛新型智能太陽能冷藏車。該車頂上配備可擴展的太陽能板，行駛時由4塊太陽能板吸收陽光，停車時可擴展至8塊，由太陽能板輸入的電能會儲在車上的裝置，為車上冷藏系統提供附加動力來源。車上亦配備鋰離子電池，可連接一般電動車充電設施充電。當鄭家偉介紹時更稱，車上冷藏系統可提供低至攝氏零下45度的冷藏溫度，當電力發動關閉後，儲電裝置仍如常運作，令車變成流動冷藏庫，解決本港冷藏庫供不應求問題。太陽能儲能裝置及電池儲滿能量後，可為車輛提供動力達4小時，並可按需要擴充電池數量和容量，提升續航能力。冷藏車可連接其他同款車輛，作充電和能量交換。