理大研發便攜式抗體檢測儀 6分鐘內知結果成本僅十元

新冠病毒疫情持續兩年多，部分無症狀感染者「中招」後亦不自知，而快速準確的抗體檢測，有助市民自身或當局更有效制定防疫措施。理大研發便攜式新冠病毒抗體檢測儀，檢測過程需時少於6分鐘，每次成本僅10元，時間和成本較現時大大縮減，而測試配合手機應用程式可即時顯示抗體水平，期望二至三年後可推出市面。

目前測試人體是否存有新冠病毒「免疫球蛋白G抗體」(IgG)，需要到醫院或專業的檢測機構抽取血清樣本做檢測，需時約兩天，成本500元至2,000元。另一種以側流式免疫測定法(LFIA)的抗體快速診斷方案，其靈敏度較低，亦不能測量抗體含量的水平。

理大應用物理學系研究團隊利用有機電化學晶體管技術(OECT)，成功研發超靈敏便攜式新冠病毒抗體檢測儀，適用於測試接種疫苗後或感染病毒後的抗體水平。負責項目該學系教授嚴峰表示，此檢測儀靈敏度高過以往設備，檢測過程需時少於6分鐘，每次成本僅10元。而且毋須一定抽血取樣，也可用唾液樣本，方便自行採樣，亦適用於需要即時檢查和大量篩查工作的場景。

儀器與手機應用程式透過藍牙連接，用者把唾液或血液滴在晶體管測試區，5分鐘後吸走，再滴上電解質，在手機應用程式上按鍵開始檢測，約20秒後，手機應用程式便會顯示樣本的抗體水平。他指，新技術在電晶體的閘極施加電壓脈衝，加速「免疫球蛋白G抗體」與抗原的反應作用，減少檢測所需時間。

團隊下一步計劃是申請研究資助作臨床研究，期望研究成果可盡快推出市場，以及將檢測儀應用於檢測其他病毒的抗體。