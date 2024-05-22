理大研發「AkkMore」新型菇菌脂肪替代品　可減16萬噸二氧化碳

香港理工大學未來食品研究院及食品科學與營養學系研究團隊今日（22日）宣布透過提取天然菇菌中的「AkkMore™」功能性成分，研發出新型菇菌脂肪替代品。理大食品科學及營養學系助理教授常金輝表示，預計能減少全國每年25%或以上動物性忌廉用量，以及16.1萬噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。

未來食品研究員副院長及副教授邱家琪表示，AkkMore™是從天然真菌提取，目前已通過三期動物實驗測試，發現該成份可有效帶來多種健康益處，包括預防肥胖和其他代謝疾病、增強腸道健康、調節免疫反應和減少焦慮。這配方早前於2022年日內瓦國際發明特別展獲銀獎。

理大食品科學及營養學系助理教授常金輝指，團隊正開發一款含AkkMore™配方的忌廉伴侶，若與傳統忌廉搭配使用，可減低脂肪含量，「能使原本不能冷凍的製品變得可以冷凍保存，保質期可延長達半年。」

常金輝續指，新型菇菌脂肪替代品所製造的乳製品，可減低用動物性脂肪製作忌廉的用量，有助減低甜品的卡路里，直言對其口味相當有信心，「可為製造商減少乳製品消耗量和過期引致的廚餘量，提高其生產的可持續性和利潤。」

可減少16.1萬噸溫室氣體排放

常金輝指，有研究數據發現動物忌廉令溫室氣體大量排放，2022年因消費動物忌廉排放的二氧化碳總量約為64.5萬噸。她預計，若AkkMore™能代替現時動物忌廉使用量，能為全國減少每年25%或以上動物忌廉用量，以及16.1萬噸二氧化碳當量的溫室氣體排放。