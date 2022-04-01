理大研究｜剖腹產嬰腸道益生菌較少 易患食物過敏或濕疹

媽媽選擇自然分娩還是剖腹產會因應個人情況而定，但分娩方式或影響嬰兒的免疫力。理工大學一項研究發現，剖腹產嬰兒腸道內的益生菌種水平偏低，其中一種可助嬰兒建立良好免疫力的益生菌「雙歧桿菌」僅得1%，比順產嬰兒少逾三成，或影響嬰兒建立整體免疫力。兒科醫生表示，嬰兒最好仍是從母乳獲取免疫力，否則可選擇含益生菌和益生元的配方奶粉中補充。

理大研究團隊早前受食品飲料公司達能紐迪希亞委託，研究針對不同分娩方式對嬰兒腸道微生物發展及營養所帶來的影響。研究人員從去年5月起，收集70名初生嬰兒出生後兩周內的糞便樣本，透過基因定量技術(qPCR)檢測菌種數量。

理大應用生物及化學科技學系博士邱家琪指，本港有38%嬰兒是剖腹出生，比起其他東南亞國家的33.7%高。她指，研究發現本地剖腹產的嬰兒首2周的腸道內的雙歧桿菌水平僅約1%，遠低於順產嬰的約35%，也低過亞洲剖腹產嬰兒的約10%。她解釋，短雙歧桿菌是母體的產道中最常見的菌種，故順產嬰兒體內的益生菌比例會較高。

邱家琪亦引述外國研究指，剖腹產嬰兒的腸道微生態，一般需到3至5歲才能追上順產嬰兒；而缺乏雙歧桿菌等腸道益生菌，有機會影響嬰兒建立好的免疫力。

嬰兒腸道微生態失衡更易過敏

兒科專科醫生徐梓筠表示，嬰兒腸道微生態失衡易成長過程中易構成過敏問題，例如出現食物過敏或濕疹等。她引述另一項研究指結果指，剖腹產嬰兒如只飲用普通奶粉，體內雙歧桿菌的總數平均值遠低於順產及餵哺母乳的嬰兒，且要12周後才有望追上同齡嬰孩水平，但如飲用具備益生菌和益生元組合的奶粉，在3至5日內即可達餵母乳甚至更高的水平，其患上皮膚問題和濕疹的機會，亦分別較飲普通奶粉的剖腹產嬰兒低53%和72%。

徐梓筠指，雖然初生嬰兒可透過及早餵母乳來補充腸道益生菌，惟母親可能因手術的後遺症如麻醉藥、身體狀況欠佳等，未能餵哺母乳，她建議可諮詢醫生，為嬰兒選擇含有益生菌和益生元的配方奶粉，但仍須留意劑量和益生菌種類。