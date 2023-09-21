理大研究：園藝治療延緩認知障礙　患者心理及行為症狀減少近25%

每年的9月21日是「世界認知障礙症日」，社會各界除了持續研究如何協助患者延緩病情外，亦關注如何紓緩其照顧者的情緒壓力。基督教女青年會（女青）聯同理工大學護理學系在去年8月至12月進行研究，邀請了30對認知障礙症患者和照顧者，在家進行具園藝治療效果的種植活動。初步證實患者的行為及心理症狀得以延緩之餘，照顧者的困擾程度亦大幅減少，雙方的快樂指數亦有增加，改善了彼此關係。 研究中，照顧者需先學習3節基本的園藝活動訓練，然後在家與認知障礙症患者，以水耕種植機一起栽種作物，每個作物的種植周期平均約28天。而行為及心理症狀見於90%以上的認知障礙症患者，例如重覆問題、不斷收藏物品、暴力行為；心理症狀則包括憂鬱、妄想、幻覺、幻聽等。參與活動後，認知障礙症患者的行為及心理症狀減少近25%，認知能力增加近2%，快樂指數增加近15%。照顧者方面，對行為及心理症狀的困擾減少近40%，壓力指數減少0.23%，快樂指數增加5%。

園藝活動令患者及照顧者改善關係 陳氏夫婦是參加者，73歲的陳先生於2020年確診輕度認知障礙症，並有短期記憶欠佳、詞不達意等症狀，由66歲的陳太照顧。他們於去年疫情期間，經女青誌寶松柏中心轉介參與研究，在家以水耕種植機栽種櫻桃蘿蔔及白菜仔。陳太表示，照顧先生時曾感困擾和氣餒，參與計劃後，從園藝活動找到二人在家相處的快樂時光。她認為在家種植是很好的精神寄託，每天看到植物長大，感到開心和積極，到收成時，他們更覺得有成就感。她認為，園藝活動有助延緩丈夫的認知障礙症狀，改善情緒及培養責任心。 理工大學護理學院助理教授過培健表示，長者及照顧者透過每天照料植物、利用五感記錄生活的一點一滴，從而紓緩情緒及改善精神健康。而在科技的協助下，利用手機應用程式記錄及追蹤植物生長所需的水分及養分，即使沒有種植經驗，參加者都可以成功種出植物，大大增加滿足感。