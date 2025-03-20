理大籌建香港第三所醫學院 林大輝：遷牛潭尾校區前政府可分毫不付

香港正面對人口老化，醫療人手短缺處境，去年施政報告提出支持本地大學興辦第三所醫學院，科大、浸大和理大均已提交建議書。理大強調新醫學院以人工智能(AI)醫療為核心，培養相關人才；校董會主席林大輝又指，若理大成功申辦新醫學院必會「出錢出力」，承諾如有需要，在醫學院遷往北部都會區牛潭尾用地前，由校方承擔一切財政開支，形容是「現屆，甚至下屆政府可以分毫不用付」。

理工大學管理層昨見記者，交代醫學院構思的發展方向。理大校董會主席林大輝指，對於政府去年施政報告提出支持本地大學興辦第三所醫學院感興奮，形容政策配合社會需求、造福社會，團隊日以繼夜工作，已於周一(17日)截止當日下午遞交建議書。他指理大半世紀以來培育近五萬名醫療專業人士，包括護士、物理治療師、視光師、放射治療師等，具備雄厚醫療教育根基，憑豐富經驗，相信能不負所託，承擔起如此重要又有意義的計劃。