理大籌建香港第三所醫學院 林大輝：遷牛潭尾校區前政府可分毫不付

香港正面對人口老化，醫療人手短缺處境，去年施政報告提出支持本地大學興辦第三所醫學院，科大、浸大和理大均已提交建議書。理大強調新醫學院以人工智能(AI)醫療為核心，培養相關人才；校董會主席林大輝又指，若理大成功申辦新醫學院必會「出錢出力」，承諾如有需要，在醫學院遷往北部都會區牛潭尾用地前，由校方承擔一切財政開支，形容是「現屆，甚至下屆政府可以分毫不用付」。
理工大學管理層昨見記者，交代醫學院構思的發展方向。理大校董會主席林大輝指，對於政府去年施政報告提出支持本地大學興辦第三所醫學院感興奮，形容政策配合社會需求、造福社會，團隊日以繼夜工作，已於周一(17日)截止當日下午遞交建議書。他指理大半世紀以來培育近五萬名醫療專業人士，包括護士、物理治療師、視光師、放射治療師等，具備雄厚醫療教育根基，憑豐富經驗，相信能不負所託，承擔起如此重要又有意義的計劃。
面對政府財赤，林大輝表示「願出錢出力，與政府攜手發展好第三所醫學院。我們會與政府共渡時艱，如有需要，我們承諾在醫學院搬進牛潭尾校區前，可以承擔所有財政開支，即現屆政府甚至下屆政府，都可以分毫不用付。」
為AI醫療培養新一代醫生
理大校長滕錦光表示，為應對香港迫切醫療需求，加上面對未來AI賦能醫療生態，新醫學院應採用AI賦能的嶄新醫學教育模式，與時俱進，為AI時代培養新一代醫生，而且理大擁有大量醫工結合醫療科技成果，如近視控制鏡片，亦成立了「AI+研究所」推動AI醫療發展，強大的醫療及工程成果，使理大在創辦新醫學院上具獨特優勢。
重量級人馬坐鎮籌建醫學院專家諮詢委員會
理大組成籌建醫學院專家諮詢委員會，共有21名專家，當中16名為內地專家，包括中國工程院院士鍾南山，2005年諾貝爾醫學獎得主、西澳大學生物醫學科學院教授Barry Marshall，前食衛局長周一嶽，以及國家傳染病醫學中心主任張文宏等。
理大介紹指，有意開辦四年制醫學課程，招收擁有相關第一學位的頂尖學生，重視臨床能力培養，符合香港醫務委員會認證標準；同時，會採取書院制，學生將住在該書院並由7至8名老師指導科研，學生可以選擇全校的老師作導師，有助培養學生科研能力。而日後學生除了可在本港實習，亦有機會到內地實習，包括北京大學第三醫院、浙江大學醫學院附屬醫院等國內頂尖大學及其附屬醫院。