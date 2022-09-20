理大衝突│廚師等3男認暴動 官斥侮辱其智慧「成個求情都睇唔明」

2019年11月理大圍城事件，警方連日來圍堵理大，大批民眾上街營救理大示威者與警方對峙，其中9名男女被捕後，被指涉嫌在油麻地一帶參與暴動。3名男子早前承認暴動罪，辯方早前呈交書面求情，法官謝沈智慧今日於區域法院斥責辯方「成個求情都睇唔明」、「簡直侮辱本席智慧」。案件將於10月25日判刑，期間被告需繼續還柙。

官一度表示「我唔接受佢認罪」

甫開庭，謝官質疑朱及郭的認罪理據，更一度表示「我唔接受佢認罪」，繼而退庭讓辯方代表大律師與被告索取指示。再開庭時，郭的代表大律師指郭當日希望到場支持，又拿取派發物資，因此可以構成控罪，惟謝官表示整個求情「胡言亂語」，質疑郭為何要索取索帶等物資，辯方回應因為物資為一整套，其中包含索帶，謝官又指物資「人地比你你就要㗎啦咩？」，辯方承認此事是郭做得欠妥。謝官續強調，當日事件嚴重影響他人，如店鋪、學生等，稱「香港有史以來，有邊單事件一個鐘內擲250枚汽油彈？」、「啲汽油彈好似落雨咁樣」，又表示辯方在求情陳詞中提供的梁天琦案例並不適用於此案。

官：「尚算年輕，未犯過事」不是求情理由

朱的代表大律師馬藻玉表示，朱當日想到場「睇下」社會運動的發展，繼而留在現場，屬於鼓勵暴動的行為，因而朱認罪。謝官指辯方求情中表示朱「尚算年輕，未犯過事」不能構成求情理由。

官：良好背景不是求情原因

謝官針對陳的求情表示，良好背景並不是求情原因，直指此類案件判罰的阻嚇及懲罰作用多於讓被告改過自身。謝官表示，辯方建議3年左右的量刑起點是「跣佢」，因許多法官表示3年多的監禁對此類案件而言懲罰較低。

被告廚師陳子謙（24歲）、侍應朱盛軒（25歲）及物業經理郭曉泰（31歲），承認於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他身分不詳的人士參與暴動。3人另各被控一項管有工具意圖作非法用途罪，則獲法庭存檔。

同案被告學生陳彥宏（17歲）、學生張穎瑜（21歲）、設計師朱國智（27歲）、髮型師杜文曉（17歲）、學生高天佑（18歲）以及學生林鳳芝（18歲）則不認罪。