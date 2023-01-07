理大衝突｜歌手莊正等10男女暴動罪成 判囚50至52個月

2019年理大衝突期間，示威者向警方投擲逾250枚汽油彈，警方在油麻地拘捕213名示威者，包括獨立歌手莊正等10名被告經審訊後被裁定暴動罪成，今日於區域法院判刑。法官林偉權指本案場面極之暴力，案情十分嚴重，判刑須具阻嚇性，但沒有證據顯示被告作出或威脅他人作出暴力行為，他們身上亦沒有危險品、非法工具或武器，一些被告身上只有口罩，相信他們因本案已有沉重教訓，重犯機會十分輕微，而法庭並不是要摧毀他們的人生，今判10人入獄50至52個月。
11名被告依次為28歲地盤管工歐陽浩明、31歲攝影師翟柏龍、22歲學生湛沛林、21歲髮型師陳思進、24歲文員陳子宏、28歲無業鄭太君、31歲音樂教師莊正、22歲學生周嘉慧、22歲學生周諾澄、27歲音樂教師簡澧然及25歲酒吧店員黎子欣，同被控於2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。林官早前裁定21一歲被告陳子宏暴動罪脫，其餘10人則被裁定暴動罪成。
辯方求情指莊正追夢同時幫助別人
辯方為歌手莊正求情時指，他兼職保安員維持生計，同時繼續音樂工作，對音樂熱誠未減，早前發布了第一首歌及第一部專輯，雖然現時是在起步階段，日後有機會在音樂夢想路上有重大發展，但本身「唔多唔少」會影響到其音樂生涯，而他亦願意承擔責任，希望復刑後繼續以音樂感染身邊人，透過音樂給予他人支持。辯方提到一位患癌症的病人撰信指他抗癌路上有莊正的音樂陪伴，現時已康復，可見莊在追夢期間幫助了不同人士。
莊正自撰求情信指重犯機會微乎其微
辯方指莊正性格開朗、為人盡責、做事積極。莊正自撰的求情信指他重犯機會微乎其微，而他去年5月與妻子結婚，相信妻子會在背後支持他，確保他不會再犯法。他因婚後無法舉辦婚宴及無法簽租約自住而感到愧疚，兩夫婦亦不可以旅遊慶祝新婚，但他深知自己要為事件承擔責任，明白到「平平無常或許是連綿不斷的無數奇蹟」。辯方指沒有證據顯示莊正為暴動前線或擔當領導角色，而本案已困擾莊正3年，冀法官酌情輕判。