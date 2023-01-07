理大衝突｜歌手莊正等10男女暴動罪成 判囚50至52個月

2019年理大衝突期間，示威者向警方投擲逾250枚汽油彈，警方在油麻地拘捕213名示威者，包括獨立歌手莊正等10名被告經審訊後被裁定暴動罪成，今日於區域法院判刑。法官林偉權指本案場面極之暴力，案情十分嚴重，判刑須具阻嚇性，但沒有證據顯示被告作出或威脅他人作出暴力行為，他們身上亦沒有危險品、非法工具或武器，一些被告身上只有口罩，相信他們因本案已有沉重教訓，重犯機會十分輕微，而法庭並不是要摧毀他們的人生，今判10人入獄50至52個月。

11名被告依次為28歲地盤管工歐陽浩明、31歲攝影師翟柏龍、22歲學生湛沛林、21歲髮型師陳思進、24歲文員陳子宏、28歲無業鄭太君、31歲音樂教師莊正、22歲學生周嘉慧、22歲學生周諾澄、27歲音樂教師簡澧然及25歲酒吧店員黎子欣，同被控於2019年11月18日在窩打老道與咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。林官早前裁定21一歲被告陳子宏暴動罪脫，其餘10人則被裁定暴動罪成。