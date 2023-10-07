熱門搜尋:
居屋2023 小犬 施政報告2023 林穎彤 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-07 18:24:03

理大衝突｜理大外圍暴動案　10人判監46至49個月

分享：
理大衝突｜理大外圍暴動案　10人判監46至49個月

理大衝突｜理大外圍暴動案　10人判監46至49個月

理工大學於201911月被執法部門封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，其後在理大附近發生暴力衝突。案中15名年齡介乎18至28歲的被告，同被控在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。其中一人認罪，全部被判暴動罪成，其中10人在區域法院被判監46至49個月，另外5人被判入教導所。

法官斥被告加入現場助長氣焰

暫委法官劉綺雲表示，暴動是嚴重罪行，案發現場商廈住宅林立，考慮到本案暴力規模和程度、示威者投擲的汽油彈數量、暴動後留在現場的物資裝備、及大量公共設施被破壞，暴動屬有預謀，示威者人多勢眾和有備而來，情節嚴重和性質惡劣。法官指不論被告是何時加入暴動，他們必然知悉暴動情況，他們加入及助長氣焰，鼓勵暴動者破壞社會安寧，雖然無證據指他們直接破壞、安排或號召他人參與暴動，但判刑須起懲罰和阻嚇之用，因此以54個月作量刑起點。其中5名被告案發時不足15歲，被判入教導所。其餘10人，法官認為他們重犯機會較低，予以酌情減刑。

Ad Block

警方回應判刑時表示，當晚示威者多次作出破壞社會安寧的行為，最終以暴動罪拘捕213人，分拆17宗案件審訊。至今共165人被裁定暴動罪成，其中147人被判監29至64個月，11人被判入教導所，另有7人等候判刑。東九龍總區公眾活動調查隊高級督察潘祟禮重申，香港市民享有言論、新聞、集會和遊行自由，但必須遵守法律。警方絕不容忍任何集會出現非法或破壞社會安寧行為，必定果斷將違法者繩之於法，以保障市民財產及公眾安全。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受