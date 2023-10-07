理大衝突｜理大外圍暴動案　10人判監46至49個月

理工大學於2019年11月被執法部門封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，其後在理大附近發生暴力衝突。案中15名年齡介乎18至28歲的被告，同被控在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。其中一人認罪，全部被判暴動罪成，其中10人在區域法院被判監46至49個月，另外5人被判入教導所。

法官斥被告加入現場 助長氣焰

暫委法官劉綺雲表示，暴動是嚴重罪行，案發現場商廈住宅林立，考慮到本案暴力規模和程度、示威者投擲的汽油彈數量、暴動後留在現場的物資裝備、及大量公共設施被破壞，暴動屬有預謀，示威者人多勢眾和有備而來，情節嚴重和性質惡劣。法官指不論被告是何時加入暴動，他們必然知悉暴動情況，他們加入及助長氣焰，鼓勵暴動者破壞社會安寧，雖然無證據指他們直接破壞、安排或號召他人參與暴動，但判刑須起懲罰和阻嚇之用，因此以54個月作量刑起點。其中5名被告案發時不足15歲，被判入教導所。其餘10人，法官認為他們重犯機會較低，予以酌情減刑。