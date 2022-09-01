理大衝突｜11人被控暴動6人認罪 還柙至10月14日聽取求情

2019年11月理大圍城事件，有示威者響應網上號召於油尖旺一帶聚集，試圖分散警方注意力以營救校園內的示威者，其中11男女涉在油麻地參與暴動被控，今日（1日）於區域法院受審，當中6人開審前承認暴動罪，2人否認控罪受審，其餘3人沒有出席審訊，疑似棄保潛逃。暫委法官葉啓亮下令認罪6人還柙至10月14日，屆時將聽取辯方求情。



6名認罪被告為學生張綽元（19歲）、學生張凱𦲀（19歲）、學生馮興榆（21歲）、學生劉沛彥（21歲）、建築工人梁俊傑（22歲）及學生梁剛瑋（21歲），承認於2019年11月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。梁剛瑋另被控管有無線電通訊器具罪，其他4人則另涉管有物品意圖損毀財產罪，在承認暴動罪的協商下獲准存檔法庭。

案情指，自2019年11月11日，大批示威者佔據理大，警方在附一帶設防，隨後包圍理大以防他人進入校園或附近地點，期間有人在網上發起「圍魏救趙」行動，呼籲他人在同月18日上街聚集，組成「戰線」營救理大內的示威者。當晚約10時半，過千名示威者在彌敦道近窩打老道交界參與暴動，並多次與警方對峙，包括築路障堵塞行車線、投擲至少251枚汽油彈等，多枚汽油彈引致行車道火光熊熊。警方施放催淚彈及橡膠子彈驅散，但示威者未有離去。及至11時半左右，警方特別戰術小隊及機動部隊一同展開圍捕行動，當場拘捕包括6名被告在內的213名示威者。被捕時，各被告均身穿黑衣，部分人配戴頭盔、防毒面罩、護目鏡等，並分別被搜出索帶、扳手、螺絲批及對講機不等。



同案另涉及5名被告，其中其餘學生陳卓賢（18歲）及商人黎鈞堯（25歲）否認控罪，餘下3名被告物業管理員陳亮儒（24歲）、學生鄭偉樂（18歲）及學生洪主龍（21歲）已潛逃及遭法庭下達拘捕令。