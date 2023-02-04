理大衝突｜11男暴動罪成 官：不相信有人警方圍捕前一刻才誤闖

徐官在判詞中指，案發時理大事件眾所周知，而當局亦不間斷地發出警告，並接納控方所指在2019年11月18日前，理大已被人非法佔領及堵塞附近幹道，有人在社交媒體發起「圍魏救趙」，目的在於分散在理大的警力，藉以營救被困理大的示威者。徐官認為在案發當日，除非有特別原因，例如居住在案發現場或有工作需要，否則以當時社會動盪緊張的環境，正常守法的人不會在深夜前往現場，故不同意辯方所稱在案發時有途人出現的說法．在沒有其他相反證據的情況下，她確信當晚所以被捕人士都是在封鎖區被截獲，案發時他們身處暴動現場。

2019年11月18日，有人發起「圍魏救趙」行動，意圖營救被警方封鎖而困於理工大學的示威者。其間有示威者堵路、投擲汽油彈等物，警方當晚設立封鎖區及後展開圍捕行動，在彌敦道拘捕213人。11名男被告否認暴動罪，經審訊後，暫委法官徐綺薇今（4日）於區域法院（移師西九龍法院）裁定11人暴動罪成；當中兩男另涉管有索帶，亦被裁定管有物品意圖摧毀或損壞財產罪成。案件押後至2月18日求情，及於3月11日判刑，期間各被告須還柙。

官：如有意離開可在警方推進前離開

徐官續指，當晚示威者不斷向警方防線猛烈攻擊，示威者投擲多枚汽油彈，有火堆在馬路持續燃燒，現場亦煙霧瀰漫、充斥催淚氣體，身在現場的人不可能不知道暴動發生，也必然意識到潛在危險，即使聽不到警方警告，也應盡快速離現場。徐官指各被告如果有意離開，在警方開始推進前，可以向北沿彌敦道、或沿窩打老道、碧街等離開，她不相信有人會在警方圍捕的前一刻才不經意地誤闖暴動範圍，被警方截停拘捕；被告沒有離開現場是選擇不離開，而非警方沒有給他們離開的機會和時間。徐官續指，當時沒有離開暴動現場的人必然是藉著留守現場，從而支持及鼓勵其他示威者，以增加示威者的人數，助長他們的氣焰，屬參與暴動。

膠索帶沒有正當使用的理由

其中兩名被告管有索帶，徐官指兩人管有涉案膠索帶時正身處暴動現場，並沒有正當使用的理由，她肯定該些索帶的用途與他們參與暴動有關，否則毋須攜帶到暴動現場。

11名被告為陳建熹（18歲）、陳子健（22歲）、鄭浩麟（25歲）、鄭偉傑（23歲）、張浩然（24歲）、張元山（23歲）、周明摯（41歲）、方淦輝（23歲）、馮天程（21歲）、何焯銘（34歲）和何仲玹（22歲），同被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道，連同其他人參與暴動。另外，鄭浩麟及馮天程分別被控管有1包及3包索帶。