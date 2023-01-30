理大衝突｜18人被控暴動罪5人開審前認罪 還押至3月13日求情

2019年11月18日理大衝突期間，巿民在油麻地、佐敦、尖沙嘴一帶聚集聲援校內示威者，多人事後被控暴動罪。涉及18名男女的案件今日假區域法院（移師至西九龍裁判法院）開審，惟5人開審前承認暴動罪，餘下被告則否認控罪。暫委法官嚴舜儀把各認罪被告的案件押後至3月13日求情，為其中3名定罪被告索取背景報告，另其中2名定罪被告准以現金50,000元，及每天到警署報到等條件保釋外出。

5名被告承認的案情指，本案的暴動發生在2019年11月18日九龍油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，示威者多次作出破壞社會安寧的行為，包括不斷向警方投擲至少251枚汽油彈和其它雜物、以類似排陣的方式排開面向警方等，5名被告均由同日大約下午10時半至被警方控制之前，參與控罪地點發生的暴動。

認罪的被告為何健聰（36歲，倉務員）、李卓朗（33歲，音樂導師）、梁健平（28歲，裝修工人）、朱梓瑩（23歲，學生）及黎國文（26歲）。他們均承認一項暴動罪，何另面對的管有物品意圖摧毀財產罪則獲法庭存檔；不認罪的被告依次為鄧妙小、余柏鏗、施銘洋、李永賢、翟耀瑋、陳卓男、陳志遠、周豐德、周家豪、洪家穎、林煒綸、李傑思和黃添樂。他們均否認一項暴動罪。