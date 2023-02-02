理大衝突│19人否認意圖妨礙司法公正 其中4人認暴動1人認危駕

2019年11月18日理大衝突期間，有示威者從天橋游繩離開校園，事後警方於何文田一帶截獲7架車輛，當中19人涉嫌協助他人逃出理大，案件今日（2日）於西九龍裁判法院開審。
承認暴動罪的被告為林斌（20歲，學生）、陳俊鋒（20歲，理財顧問）、利文熙（20歲，學生）及陳宇晴（17歲，學生），被控於或約於2019年11月17日至11月18日期間（包括首尾兩日），在香港九龍紅磡理工大學連同其他人參與暴動。承認危險駕駛罪的被告陳鎮洋（32歲，建築安全主任），他被控於2019年11月18日，在紅磡繞道近理工大學李兆基樓危險駕駛一輛輕型貨車。
案情指，案發當日約下午9時，涉案警員8092在紅磡繞道往公主道行車天橋向「交界處」前進，中途已經有數輛車輛根據警察指示停下，而被告的輕型貨車亦在路上停了車，同時車上另外有6名其他人士。警員見到被告神色慌張，隨即上前到前座乘客位位置，指示被告停車，但他沒有理會並嘗試倒車逃走，並險些撞向警員，當時警員仍然在涉事車輛的車頭左方，而被告把車輛後退並將車頭扭向左邊的石壆，導致警員後退至該繞道近天橋護欄的位置。及後，警員感到生命受威脅隨即拔槍警告，但被告沒有理會，並繼續向後倒車直至撞到後方的另一部私家車，被告連同車內的其他人其後被警方制伏。
其餘14名被告依次為何英傑（35歲，船務主任）、伍偉楠（22歲，學生）、冼宏俊（32歲，地盤工人）、林施雅（32歲，秘書）、梁卓鋒（23歲，建築工人）、麥韜（25歲，健身中心助教）、黃筠喬（17歲，學生）、張頌熙（41歲，商人）、梁穎欣（30歲，銀行經理）、劉淑華（26歲，網頁設計師）、黃琪峰（22歲，學生）、林鑫濤（21歲，學生）、卓琬宜（18歲，學生）及黎靖言（24歲，項目助理）。
有辯方大律師投訴，於本案開審前兩日才收到控方就Telegram信息等呈交的專家報告，辯方將爭議相關信息的呈堂性。法官王詩麗一度關注，暴動罪的控罪詳情列明事發於理大，為何部分呈堂截圖涉及連接理大的天橋。控方回應指，發生暴動的天橋為理大結構的一部分，屬理大範圍之內。
案件押後至明天續審。