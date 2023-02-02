理大衝突│19人否認意圖妨礙司法公正 其中4人認暴動1人認危駕

案情指，案發當日約下午9時，涉案警員8092在紅磡繞道往公主道行車天橋向「交界處」前進，中途已經有數輛車輛根據警察指示停下，而被告的輕型貨車亦在路上停了車，同時車上另外有6名其他人士。警員見到被告神色慌張，隨即上前到前座乘客位位置，指示被告停車，但他沒有理會並嘗試倒車逃走，並險些撞向警員，當時警員仍然在涉事車輛的車頭左方，而被告把車輛後退並將車頭扭向左邊的石壆，導致警員後退至該繞道近天橋護欄的位置。及後，警員感到生命受威脅隨即拔槍警告，但被告沒有理會，並繼續向後倒車直至撞到後方的另一部私家車，被告連同車內的其他人其後被警方制伏。