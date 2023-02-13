理大衝突│19人否認意圖妨礙司法公正 男健身助教認暴動罪押2月14日訊

2019年11月18日理大衝突期間，有示威者從天橋游繩離開校園，事後警方於何文田一帶截獲7架車輛，當中19人涉嫌協助他人逃出理大，案件今日（13日）於西九龍裁判法院開審。，惟其中有1名被告在開審後再承認暴動罪。案件押後至明天續審。



控罪指，男被告麥韜（25歲，健身中心助教）承認暴動罪。他被控於或約於2019年11月17日至11月18日期間（包括首尾兩日），在香港九龍紅磡理工大學，連同其他人參與暴動；另被控的「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪，獲准法庭存檔。

其餘18人均否認共七項控罪

同案其餘被告為何英傑（35歲，船務主任）、林斌（20歲，學生）、伍偉楠（22歲，學生）、冼宏俊（32歲，地盤工人）、林施雅（32歲，秘書）、梁卓鋒（23歲，建築工人）、陳俊鋒（20歲，理財顧問）、利文熙（20歲，學生）、黃筠喬（17歲，學生）、張頌熙（41歲，商人）、梁穎欣（30歲，銀行經理）、陳鎮洋（32歲，建築安全主任）、劉淑華（26歲，網頁設計師）、黃琪峰（22歲，學生）、林鑫濤（21歲，學生）、卓琬宜（18歲，學生）、黎靖言（24歲，項目助理）及陳宇晴（17歲，學生）。案件全部被告均否認共7項作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控罪指，他們在2019年11月18日，在香港與陳朗天、余冠廷、歐陽朗軒、梁巧儀、余卓賢、梁偉傑、陳卓倫、譚浩儒、張家樑、陳千行、李熹麟、李國明、張啟宗、嚴展翔及劉港聞，作出一項或一連串的行為，意圖妨礙香港警務處將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。



早前承認暴動罪的被告為林斌、陳俊鋒、利文熙及陳宇晴，妨礙司法公正罪亦獲准存檔法庭；另否認暴動罪的被告為伍偉楠、梁卓鋒、黃筠喬、梁穎欣、劉淑華、黃琪峰、林鑫濤、卓琬宜及黎靖言。其控罪詳情與麥的與同。