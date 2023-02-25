理大衝突｜8人暴動罪成 分別監禁3年半至4年9個月

2019年11月有網民發起「圍魏救趙」營救佔據理大的示威者，警方當晚在油麻地拘捕213人，分17案處理。其中一案11名被告中，6人承認暴動罪，2人經審訊後定罪，餘下3人潛逃。暫委法官葉啓亮今（25日）在區域法院判處8人分別監禁3年半至4年9個月。

控罪指，各人於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他身分不詳人士參與暴動。案中被告陳卓賢（21歲）及黎鈞堯（28歲）經審訊後，被裁定暴動罪成；張綽元（21歲）、張凱𦲀（22歲）、馮興榆（24歲）、劉沛彥（24歲）、梁俊傑（25歲）及梁剛瑋（24歲）則在開審前認罪。

警方拘捕行動共213人 包括本案11名被告

案情指，自2019年11月11日，大批示威者佔據理大，警方在附近一帶設防，及後包圍和封鎖理大，期間有人在網上發起「圍魏救趙」行動，呼籲他人在同月18日上街聚集。案發當晚約10時半，過千名示威者在彌敦道近窩打老道交界聚集、與警方對峙，有人築路障堵路，並投擲逾250枚汽油彈等，汽油彈引致行車道火光熊熊。警方施放催淚彈及橡膠子彈驅散人群不果。及至11時半左右，警方特別戰術小隊及機動部隊一同展開圍捕行動，拘捕共213人，當中包括本案11名被告。