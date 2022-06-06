理大衝突｜9人被控暴動3人認罪 還柙至7月11日求情

警方指當日有213人在封鎖區被截獲，包括認罪的三名被告。圖為當日理大衝突的照片。(資料圖片)

2019年11月警方圍堵理大期間，大批巿民在油尖旺區聚集，聲援被困校內的示威者，及後爆發嚴重的警民衝突。7男2女被控在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道參與暴動，今日（6日）在區域法院開審，其中3名男被告認罪還押候判，暫定於7月11日進行求情，餘下6人受審，而攻擊性武器或適合作非法用途的工具等罪則存檔法庭。

案情指示威者投擲250枚汽油彈

案情指，警方於2019年11月包圍理工大學，阻止他人進入校園及附近一帶，期間有人在網上呼籲上街聚集，「營救」理大示威者。案發當日大約晚上9時，警方到達彌敦道至加士居道處理示威，推進時不停遭示威者投擲汽油彈，警方估計案發期間，示威者共投擲250枚汽油彈，並引致車道上多處著火。示威者無視警方口頭警告，以排陣方式面向警方，用鐳射光照射警方，又以雨傘及自製物件築起陣線。

晚上11時26分，警方展開圍捕，案中被告在逃離現場時遭截獲，行動共截獲213人。陳子謙當時攜有口罩、手套、防毒面罩及索帶等物品，朱盛軒攜有剪刀、扳手、3枝生理鹽水及2包索帶，郭曉泰則攜有防毒面具連兩個透明過濾器、黃色頭盔及2包膠索帶。

案情續稱，行動中有4名警員因汽油彈滑倒受傷等。另外，油麻地港鐵站事後發現損毁，窩打老道有燈柱被鋸斷，需要移除，以及彌敦道有街燈電線遭剪斷，上述維修費用共約10.7萬元。

9名被告分別為廚師陳子謙（24歲）、學生陳彥宏（17歲）、學生張穎瑜（19歲）、設計師朱國智（27歲）、侍應朱盛軒（25歲）、髮型師杜文曉（17歲）、學生高天祐（18歲）、物業經理郭曉泰（31歲）及學生林鳳芝（18歲）。陳子謙、朱盛軒及郭曉泰開審前承認暴動罪，候其他被告完成審訊後判刑，暫定於7月11日求情，期間還押懲教看管。