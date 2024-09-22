理大設計學生團隊蔗渣製環保餐盒加凹槽 實用又環保

極端天氣愈見頻繁，市民須加強環保意識。理大修讀設計的二年級學生梅綽玲和5名同學組成團隊「綠饗GREENMAX」，設計具實用性及成本效益的環保餐盒，餐盒以紙和甘蔗渣作材料，盒蓋面設有可拆式餐具及圓形凹痕，讓食肆將飲料或湯碗放到凹痕，增加外賣包裝的穩定性，提供食客外帶餐飲的體驗。既環保又實用的設計在美心集團與學術機構、知名設計師及環保物料生產商等舉辦的「BEST with LESS香港大專飲食業可持續包裝設計比賽」，獲冠軍和最受歡迎設計獎。

盼環保餐盒可用於真實生活助走塑 梅綽玲介紹，餐盒分為蓋子、中間分層和底盒，上下兩層可堆疊或獨立使用；蓋子則上下兩層都適用。她分享設計方案僅花兩、三個月，須平衡外觀、容量、實用、普及和方便度等各方面因素，難度頗高。她希望未來能改善餐具的硬度、大小等，讓作品可應用到真實生活，協助香港逐漸走塑。

美心︰比賽和展覽能啟發各界多討論多研究減塑減廢 包括「綠饗GREENMAX」，有近30隊大專學生團隊參與美心在暑假舉辦的賽前工作坊，及在設計師的指導下設計環保餐盒、杯、杯蓋、醬料盒等；其中的優異設計方案或被美心旗下餐廳採用，得獎及入圍作品亦將由周三起在各大專院校巡迴展出。美心首席營運官(香港及澳門)蕭德威盼比賽和展覽能啟發社會各界多討論、多研究減塑減廢、和碳中和的進程，並讓下一代持續推動環保。