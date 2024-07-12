理大辦創新科目 續推彈性收生獎學金吸學生

創新產業成為近年發展趨勢。香港理工大學下學年起，開辦數據科學及人工智能學系，以及在現有學系新增17個碩士及博士課程，包括人工智能及金融科技課程。理大又開辦兩個本科課程，包括食品科技與食物安全(榮譽)理學士組合課程及城市信息學及智慧城市(榮譽)理學士課程，另將開辦一個所有學系一年級新生均可申請副修的科目「科研與創新」，相信能配合社會需要。

公民科「不達標」不符彈性收生要求

即將放榜的文憑試考生為取消通識教育科後，首批考核公民與社會發展科的一屆，成績標準改為只設「達標」或「未達標」。理大教務長沈德祥表示，今年繼續推出彈性收生要求，酌情考慮其中一科成績未達要求的學生，惟強調這不包括公民科，意味報讀學生必須在公民科達標。他又提醒，學生要將理大課程放在聯招申請的Band A(首三志願)，方符合彈性收生要求的資格。