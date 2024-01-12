理工大學副校長黃煜新辭職　校方將公開招聘職位

香港理工大學副校長（校園發展及設施管理）黃煜新向校方呈辭，3月16日開始休假，6月正式卸任職務。近日有理大學生媒體報道黃煜新辭職的消息，理大及後確認收到黃煜新請辭，副校長一職理大將會公開招聘。消息指黃煜新休假後，有關職務將由現任理大賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤暫任。

黃煜新2022年5月上任

本身為建築師的黃煜新於2022年5月獲委任理大副校長(校園發展及設施管理)，負責大學校園及宿舍發展項目、管理和優化校園設施等，亦負責監督理大大灣區分校的校園規劃和建設工作。