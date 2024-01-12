熱門搜尋:
深圳Costco 農曆新年2024 輕鐵 觀塘車禍 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-12 12:01:47

理工大學副校長黃煜新辭職　校方將公開招聘職位

分享：
香港理工大學副校長（校園發展及設施管理）黃煜新向校方呈辭，3月16日開始休假，6月正式卸任職務。

香港理工大學副校長（校園發展及設施管理）黃煜新向校方呈辭，3月16日開始休假，6月正式卸任職務。

香港理工大學副校長（校園發展及設施管理）黃煜新向校方呈辭，3月16日開始休假，6月正式卸任職務。近日有理大學生媒體報道黃煜新辭職的消息，理大及後確認收到黃煜新請辭，副校長一職理大將會公開招聘。消息指黃煜新休假後，有關職務將由現任理大賽馬會社會創新設計院總監凌嘉勤暫任。

黃煜新2022年5月上任

本身為建築師的黃煜新於2022年5月獲委任理大副校長(校園發展及設施管理)，負責大學校園及宿舍發展項目、管理和優化校園設施等，亦負責監督理大大灣區分校的校園規劃和建設工作。

本身為建築師  熟悉政府政策

根據理大介紹，黃煜新於香港大學取得建築學文學士及建築學學士學位，1994年獲得註冊建築師和認可人士(建築師名單)資格。他是香港建築師學會（HKIA）、英國皇家建築師學會（RIBA）及澳洲皇家建築師學會（RAIA）等專業團體的會員。此外，他於2020年完成英國牛津大學Saïd Business School的「主要項目領導計劃」課程。

黃煜新曾於公營和私營大型機構及上市公司擔任高級管理職位，包括港鐵公司及領展資產管理有限公司等，理大指他熟悉政府的政策和程序，對香港和內地房地產的整體規劃和設計、物業發展、項目管理、租務和營銷、資產增值及管理，有廣泛而全面的經驗。

Ad Block
甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受