瑞士寶盛：新加坡生活成本全球最高　香港樓價冠絕全亞洲

全球各地在「新常態」中不斷改變生活方式、習慣和優次考慮，有機構報告指，新加坡成為生活成本最高昂城市，而上海及香港亦緊隨其後，亞洲更是連續4年蟬聯生活成本最高地區榜首。
新加坡生活成本全球最高香港再入三甲
瑞士寶盛發表《2023 年全球財富及高端生活報告》，當中顯示過去12個月，隨着物價持續上漲，全球消費者均面對生活成本上升趨勢，數據亦反映全球通脹率持續高企，原材料、能源、燃料和人力成本不斷攀升。
報告表示，亞洲連續4年蟬聯生活成本最高地區榜首，時反映亞洲作為財富和高端生活中心的重要地位，以及全球經濟的重要推動力。以全球城市排名而言，新加坡由第五名躍升至第一名，首次位列瑞士寶盛高端生活指數榜首，而去年位居首位的上海及第4名香港，今年排名則下降至第2及第3位，榜單中前3名均由亞洲城市包辦，至於排名第8的台北是其餘打入前10名的亞洲城市。
排名中，美國紐約受到美元升值帶動，排名由去年的11名升至第5名；而歐洲、中東和非洲（EMEA）首次成為生活成本最低地區，特別是歐洲城市的排名普遍下降，去年排名第2的倫敦今年跌至第4位。
星滬港排名高企有原因
報告顯示，新加坡高級餐飲和高級威士忌的價格分別較地區平均水平高 33%和 24%，而商務艙機票的平均價格則高出 44%，汽車價格方面亦貴絕全球；上海或許受 2022 年持續實施的防疫限制措施影響所致。上海是商務艙機票和高級餐飲最貴的城市。
香港高端生活指數中的商品和服務價格按當地貨幣計算平均上漲約 13%。隨着旅遊需求回升，酒店業面臨較其他城市更高昂的營運、食品及人力資源成本，因此酒店客房 (+102%) 及高級餐飲錄得最大的升幅，上升45%，汽車價格按年上漲 30%；又提及儘管居住成本下降2%，但香港樓價仍冠絕全亞洲，並為全球第2高，亦是全球法律服務費用最高的城市。
瑞士寶盛：香港背靠中國大陸帶動經濟增長
瑞士寶盛私人銀行亞太區研究主管馬修斯認為，本港與新加坡均為亞洲貿易和商業中心，長期以來，新加坡獲公認為宜居、穩定和國際化的大都市，並正力爭成為全球領先財富中心。截至 2022年底的家族辦公室數量較上一年大增一 2/3 倍。
香港方面，鑑於背靠完全復常的中國大陸，國際貨幣基金組織預測香港經濟今年將增長3.5%，香港最近更為符合資格的家族辦公室投資，提供具吸引力稅務寬減安排，吸引富裕人士到港落戶。
2023年全球財富及高端生活城市排名（與去年相比）
- 新加坡（上升4位）
- 上海（下跌1位）
- 香港（上升1位）
- 倫敦（下跌2位）
- 紐約（上升6位）
- 摩納哥（沒有變動）
- 杜拜（上升7位）
- 台北（下跌5位）
- 聖保羅（上升3位）
- 邁阿密（上升8位）