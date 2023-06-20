瑞士寶盛：新加坡生活成本全球最高　香港樓價冠絕全亞洲

新加坡生活成本全球最高香港再入三甲

瑞士寶盛發表《2023 年全球財富及高端生活報告》，當中顯示過去12個月，隨着物價持續上漲，全球消費者均面對生活成本上升趨勢，數據亦反映全球通脹率持續高企，原材料、能源、燃料和人力成本不斷攀升。

報告表示，亞洲連續4年蟬聯生活成本最高地區榜首，時反映亞洲作為財富和高端生活中心的重要地位，以及全球經濟的重要推動力。以全球城市排名而言，新加坡由第五名躍升至第一名，首次位列瑞士寶盛高端生活指數榜首，而去年位居首位的上海及第4名香港，今年排名則下降至第2及第3位，榜單中前3名均由亞洲城市包辦，至於排名第8的台北是其餘打入前10名的亞洲城市。

排名中，美國紐約受到美元升值帶動，排名由去年的11名升至第5名；而歐洲、中東和非洲（EMEA）首次成為生活成本最低地區，特別是歐洲城市的排名普遍下降，去年排名第2的倫敦今年跌至第4位。