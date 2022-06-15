瑞士洛桑世界競爭力年報發表 港排名升2位全球第五

在國際管理發展學院最新發布的《2022年世界競爭力年報》中，香港排名上升兩位至全球第五位，全球頭四位依次為丹麥、瑞士、新加坡和瑞典。在《2022年報》的4個競爭力因素中，本港繼續在「政府效率」和「營商效率」取得良好的排名，在「經濟表現」和「基礎建設」的排名亦有所上升。在子因素方面，香港在「商業法規」繼續排名在全球第一位，在「公共財政」、「稅務政策」以及「國際投資」亦位於全球前三名。

特區政府：港競爭力有賴於「一國兩制」下制度優勢

政府發言人表示，國際管理發展學院發布的《2022年報》，肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一，強調香港的競爭力有賴於在「一國兩制」下的制度優勢，包括法治及司法獨立、資金自由進出、自由的貿易和投資制度、簡單低稅制、良好的營商環境和高效率的政府。發言人又指，面對環球激烈競爭，特區政府會繼續致力提升香港的競爭力。在鞏固自身制度和競爭優勢的同時，亦會積極加強在基礎建設、創新科技、人才培育和增加土地供應等方面的投資，為香港經濟的長遠發展提供有利環境。

政府發言人續稱，展望未來，亞洲各經濟體，特別是內地，將繼續為全球經濟增長作出重大貢獻。在「一國兩制」的安排下，香港將繼續發揮好門戶、跳板和中介人的獨特角色，並積極融入國家發展大局，把握好國家「十四五規劃」和重大發展戰略，包括粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議，所帶來的機遇。特區政府強調，對香港的長遠經濟發展和競爭力充滿信心。