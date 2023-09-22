瑞銀：港樓首次脫離「泡沫區」 仍須不吃不喝22年才能上車

香港樓價高企，市民置業困難。瑞銀日前發表2023年《全球房地產泡沫指數》報告，顯示過去兩年全球通脹及利率飆升，令全球金融中心房地產市場失衡情況平均急劇下降。在報告追蹤的25個城市中，香港自報告於2015年發布以來，首次跌出樓市具泡沫風險的分類，排行第六，回落至2017年水平，但瑞銀指樓價仍被高估。而目前僅蘇黎世及東京兩城市，仍處於房地產泡沫風險類別，較一年前9個城市大幅減少。

瑞銀報告顯示，本港的房地產泡沫指數達1.24，跌至第六位，報告指，自有關研究開始以來，香港一直處於泡沫風險水平。而香港經通脹調整後的樓價在2022年中至2023年中下降7%後，已重回2017年的水平。

家庭隨著人口增加，過去4個季度的槓桿亦趨於穩定，租金幾乎沒變動，惟內地的高抵押貸款利率和緩慢的經濟復甦給住房需求帶來壓力。該行認為香港樓市的價值被高估。而庫存上升表明房地產市場在不久的將來將持續疲軟。