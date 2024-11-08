瑪嘉烈婦產醫生藏冰毒　判囚10個月

婦產科男醫生陳浩霖的代表律師今日求情，引述戒毒所報告顯示被告已無毒癮。而被告之前染上毒癮，是因為新冠疫情後的工作量超出負荷。被告對此深感後悔，已汲取很大教訓，之後亦會接受醫務委員會聆訊的煎熬，希望法庭先索取社會服務令或感化報告才判刑。不過，裁判官指判處非監禁刑罰是偏離原則，給被告假希望，相信會被律政司作覆核。裁判官認為無證據顯示被告會分派毒品，考慮到毒品數量、量刑等因素，決定判監11個月，因被告品格良好，減刑1個月。

婦產科男醫生及其護士男友今年3月被警方截查，發現管有冰毒、「偉哥」等，再於男醫生租住的紅磡酒店房間發現一批冰毒等。男醫生承認藏毒等罪，今日在九龍城裁判法院被判囚10個月。

男醫生承認有3、4年的吸毒習慣

瑪嘉烈醫院婦產科男醫生陳浩霖早前承認有3、4年的吸毒習慣，是為求刺激，在交友軟件以6,000元購買涉案冰毒自用。其男友、男護士柳國豪則被發現管有俗稱「威而鋼」的他達拉非以及昔多芬，用以控制血壓，提升警覺，早前認罪被判罰款5,000元。

警方今年3月於油麻地登打士街設置路障，截停柳國豪及陳浩霖所乘坐的的士。警方在柳國豪袋中搜出8片他達拉非以及8片昔多芬，在陳浩霖袋中則搜出數克冰毒及冰壺。警方拘捕2人，並前往陳浩霖長租的酒店房間，搜出少量冰毒、安非他命、昔多芬、冰壺等。