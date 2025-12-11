瑪嘉烈擴建涉偽造證明　林哲玄批建築業「爛得不能再爛」：層層造假壓榨

瑪嘉烈醫院重建及擴建工程的監測震動儀器的分判商，懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進。醫療衛生界立法會議員林哲玄今日（11日）指問題嚴重，反映建造業的陋習，必須要正視和改革。

瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程總承建商轄下分判商「諾和工程公司」，懷疑呈交偽造監察震動儀器校正證明，證明書被揭發並非由所列的「廣東中正航計量檢測有限公司」所發出。除瑪嘉烈醫院荔景大樓，「諾和工程公司」亦有承接其他醫院的監測震動工程，包括廣華醫院、聖母醫院、葛量洪醫院及北區醫院。

林哲玄指事件在10年醫院建設計劃接近完成階段才被揭發，形容情況不理想，事件亦揭示香港建造業存在大問題，批評業界「爛到無得再爛」，「層層都可以造假、層層壓榨，在香港的勞工請不到便聘請黑工、糧又唔出，又拖欠薪金」，認為近日災情亦與此不無關係。

林哲玄強調建築業和發展業「一定要改革」，若情況持續香港在國際上將不再是「金漆招牌」，將會成為大笑話，故必須落重藥糾正。他指若校正報告造假，會令儀器讀數或失準，部分醫療設備不可在震動情況下使用，幸至今未有醫護發現儀器運作受震動影響。惟他強調不代表校正程序可有可無，反而凸顯嚴重性，目前發現涉造假的報告不止一份。若涉事公司承接多間醫院工程，難相信造假僅限於單一項目，必須全面徹查其餘工程有否類似問題。